Lors de l'épreuve HG Cross de Lokeren, la championne du monde Casasola remporte la médaille d'argent. Elle devance sa compatriote Brand pour la deuxième marche du podium.

La quatrième épreuve de la saison des HG Cross a eu lieu à Lokeren, offrant un spectacle intense et stratégique sous les yeux des spectateurs locaux. Ce rendez-vous annuel attire les meilleures spécialistes du cross-country, confirmant la vitalité de la discipline face à la concurrence internationale. La course s'est distinguée par une dynamique rapide dès les premiers kilomètres, transformant l'épreuve en un duel physique majeur pour les têtes de série.

Casasola Domine Et Récolte L'Argent

La championne du monde issue de l'équipe Baloise verzekeringen-Het Poetsbureau Lions a décroché la deuxième marche du podium lors de cette compétition disputée. Elle s'est classée à seulement 41 secondes du vainqueur, devançant de justesse sa compatriote sur l'ensemble du parcours technique. Cette performance solide permet à Casasola de succéder directement au palmarès à Brand, lauréate en 2024 et 2025, marquant ainsi un tournant significatif dans la hiérarchie actuelle de la discipline. La victoire de la semaine précédente pour Brand avait établi une nouvelle référence de performance, que Casasola a su contester avec agilité et détermination.

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Stratégie Et Élimination Des Rivaux

Dès le début de l'épreuve, la leader a opéré une sélection rapide et impitoyable parmi les coureuses présentes sur la ligne de départ. Seules Brand et Alvarado ont réussi à suivre son rythme soutenu lors du premier des six tours imposés par l'organisateur. La Transalpine a ensuite décollé définitivement en dominant la porteuse du maillot arc-en-ciel durant le troisième tour, créant un écart décisif. Parallèlement, Alvarado a vu ses chances s'effondrer en manquant un virage critique dans le même tour, ce qui l'a obligée à s'arrêter pendant quelques secondes et à perdre tout espoir de podium. Ces trois dirigeantes ont ensuite dû gérer une course individuelle à distance durant la seconde moitié du parcours.

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Retour Emotionnel Et État De Forme

L'équipe Crelan-Corendon effectuait son retour dans les épreuves internationales après une petite intervention chirurgicale rendue nécessaire par un souci d'arythmie cardiaque. Malgré cette contrainte médicale sérieuse, l'athlète a franchi la ligne d'arrivée en huitième position, terminant à 2 minutes et 53 secondes. Dans son interview post-course, elle a confessé avoir mal dormi la nuit précédente en raison d'une nervousité intense face aux enjeux de la compétition. Elle a admis que sa condition physique était loin d'être au sommet, précisant que son rythme cardiaque restait anormalement élevé et que son corps devait encore s'adapter aux traumatismes récents. Cette déclaration met en lumière la persévérance nécessaire pour revenir au plus haut niveau après une alerte médicale.

Soutien Moral Et Objectifs Futurs

La coureuse a souligné son désarroi face à l'inactivité prolongée, expliquant qu'elle en avait assez de rester allongée sur le canapé pendant sa convalescence. Elle a exprimé son envie profonde et urgente de courir à nouveau, traversant une période psychologique difficile qui a retardé son retour au niveau national. La reprise de l'entraînement a été une étape cruciale pour surmonter ces obstacles mentaux et physiques. Elle s'est dite extrêmement heureuse de pouvoir recourir ici, portant fièrement ce maillot de championne de Belgique qui symbolise sa résilience. Cette épreuve de Lokeren constitue une étape majeure vers sa pleine réhabilitation physique. Le cinquième rendez-vous de la saison des HG Cross, qui ne comporte aucun classement général cumulé, se déroulera le jeudi 17 décembre à Mol. Chaque matin vers 11h30, les abonnés reçoivent l'essentiel de l'information sportive pour rester informés en cas d'événements majeurs.