Bruges a remporté une victoire importante en battant l’Union Saint-Gilloise avec un score de 5-0. Le club Bruges a marqué cinq buts et n’a pas encaissé de but, tandis que l’Union Saint-Gilloise a marqué aucun but. Cette victoire a été décisive pour Bruges en vue du titre de la Pro League. Bruges a également fait un grand pas vers le titre en battant l’Union Saint-Gilloise. Bruges a marqué cinq buts et n’a pas encaissé de but, tandis que l’Union Saint-Gilloise a marqué aucun but. Bruges a également fait un grand pas vers le titre en battant l’Union Saint-Gilloise. Bruges a marqué cinq buts et n’a pas encaissé de but, tandis que l’Union Saint-Gilloise a marqué aucun but.

On est heureux de pouvoir réaliser cette performance-là à ce moment de la saison. C’est dans les matches comme ça qu’on doit montrer qu’on est le club Bruges.

On a répondu présent de la première à la dernière minute avec cinq buts marqués et pas de but encaissé. La victoire s’est notamment dessinée grâce à une première mi-temps de haut vol de Bruges qui a inscrit trois buts. Le coach l’avait demandé. Et le public nous a aussi poussés.

Et quand on a tout ce monde derrière, on a l’énergie supplémentaire pour pousser un peu plus. Notamment en première mi-temps où l’on a su mettre nos occasions. On a réussi le match presque parfait. Si les Brugeois avaient déjà sorti aussi une première mi-temps du même acabit contre Anderlecht, cette fois-ci, les hommes d’C’était aussi le mot du coach, à savoir que le 4e but allait être important, mais aussi le premier quart d’heure de la seconde période.

On a réussi à bien défendre dans un petit temps faible. On est contents de cette deuxième période. Certains joueurs de l’Union étaient peut-être aussi fatigués avec la finale de la Coupe de Belgique jouée jeudi. Mais je pense que 100% frais dans notre stade avec cette ambiance-là, c’est difficile de s’en sortir, même quand c’est l’Union.

Avec cette victoire, Bruges fait un grand pas vers le titre. Un titre qui peut déjà se jouer jeudi soir lors du déplacement à Malines. Il ne faut pas se relâcher maintenant. On va tout faire pour conclure jeudi à Malines et pour pouvoir fêter ça.

Si on garde cette même intensité, on est une équipe très difficile à battre. Tout est dans nos mains. Pro League : le Club Bruges inflige une grosse défaite à l’Union Saint-Gilloise et fait un grand pas vers le titre. Chaque matin vers 11h30, recevez l’essentiel de l’information sportive.

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