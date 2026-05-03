Club Bruges s’impose face à Anderlecht et prend la tête des Play-offs

Le Club Bruges a battu Anderlecht (1-3) lors de la 6e journée des Champions’ Play-offs, s’emparant ainsi de la première place du classement. Les Brugeois ont dominé la rencontre, marquant trois fois, tandis qu’Anderlecht a réduit l’écart à la 83e minute. Cette victoire consolide la position de Bruges en tête, avec une unité d’avance sur l’Union Saint-Gilloise.

Le Club Bruges s’est imposé face à Anderlecht (1-3) lors de la clôture de la 6e journée des Champions’ Play-offs, une victoire qui lui permet de prendre la tête du classement avec 47 points, une unité devant l’Union Saint-Gilloise.

Anderlecht, quant à lui, reste quatrième avec 28 points. Les Brugeois ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à un but contre son camp de Mathys Angely, qui a dévié un centre de Nicolò Tresoldi dans ses propres filets (0-1). Peu après, Colin Coosemans a sauvé les siens en repoussant une frappe de Chrístos Tzólis sur son poteau (12e), évitant ainsi un deuxième but pour Bruges.

Les Mauve et Blanc ont tenté de réagir, notamment avec une tentative de Tristan Degreef trop centrée (34e), mais sans succès. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Enric Llansana a manqué une occasion claire en ratant sa reprise à l’entrée de la surface (45e+4). Après la pause, Anderlecht a continué à chercher l’égalisation, mais les tentatives de Nathan De Cat (48e) et Thorgan Hazard (56e) n’ont pas inquiété le gardien adverse.

Bruges a ensuite failli doubler la mise par Nicolò Tresoldi (52e) et Vetlesen (58e), avant de marquer un deuxième but grâce à Carlos Forbs, profitant d’une erreur de Colin Coosemans (59e, 0-2). Deux minutes plus tard, Tzólis a scellé le sort des Mauve et Blanc en marquant le troisième but après une remontée de son propre camp (61e, 0-3).

Dans les dernières minutes, Bruges a encore eu l’occasion d’aggraver le score avec Tzólis (77e) et Romeo Vermant (79e), mais Anderlecht a réduit l’écart grâce à Mihajlo Cvetković, servi par Adriano Bertaccini (83e, 1-3). Le gardien brugeois Dani van den Heuvel a ensuite préservé l’avantage de deux buts en arrêtant un tir de César Huerta (86e).

Cette victoire permet au Club Bruges de renforcer sa position en tête du classement, tandis qu’Anderlecht doit se contenter d’une quatrième place, loin des ambitions initiales





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