Coach critique les deux derniers matchs et le manque de réalisme de ses choix, malgré une saison ratée

Le coach a constaté les imperfections dans la réalisation et les choix mis en œuvre par ses joueurs, mais a reconnu les grandes performances du groupe et les positifs en termes d'efforts et de défense. Il se réjouit de la joie de jouer pour le trophée et le sentiment d'accomplissement malgré la défaite et les blessures.

Nous avons la meilleure défense du championnat mais le dernier tiers du terrain nous a fait défaut. Avec un peu de recul, on fait une très grosse saison.

Les deux derniers matchs laissent un goût amer. On aurait pu mieux faire mais lorsque je vois ce que les garçons ont montré cette saison, c'est important de le souligner. Lorsqu'on est champion, c'est toujours mérité. Si on a plus de points que les autres, c'est que c'est mérité.

Peut-être qu'on a eu un peu de malchance avec les blessures mais on ne le refera pas. C'est comme ça. On va avancer. On a encore un derby dimanche pour bien terminer cette saison.

Nous sommes invaincus à domicile. On veut rendre quelque chose à nos supporters. Malgré la déception, ils continuent de nous supporter. Ils méritent une belle touche finale.

C'est aussi un beau trophée. On va essayer de le savourer parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Nous sommes vice-champions, on gagne la Coupe, on va jouer les qualifications pour la Champions League. Sur beaucoup de points, il y a des choses positives. Après dimanche, on aura le temps de..





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