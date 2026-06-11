Code Rood: De federale politie voert huiszoekingen uit bij activisten en arresteert tientallen voor bendevorming en vernielingen

De federale politie heeft recentelijk huiszoekingen uitgevoerd bij activisten van klimaatgroep Code Rood en heeft tientallen mensen opgepakt voor bendevorming en het aanbrengen van vernielingen. De acties van Code Rood, die de wet soms overtreden, zijn gericht tegen de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en het voedingsbedrijf Cargill in Gent.

De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood . Dat schrijft De Morgen en heeft VRT NWS uit goede bron vernomen.

Verschillende mensen werden opgepakt voor bendevorming en het aanbrengen van vernielingen. Gisteren viel de federale politie binnen op tientallen adressen van mensen die gelieerd zijn aan Code Rood. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar verschillende recente betogingen van de klimaatgroep. Zo werden in 2025 de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en voedingsbedrijf Cargill in Gent geblokkeerd door activisten.

In beide gevallen was er daarbij sprake van geweld: voertuigen werden vernield, straatmeubilair moest eraan geloven en er werden ramen van huizen ingegooid. Code Rood viseerde de staalfabriek omdat die wapenonderdelen zou leveren aan Israël. In Gent protesteerde de groep tegen de agro-industrie. Bij beide acties pakte de politie een honderdtal mensen op.

Code Rood is een groep van klimaatactivisten die acties uitvoeren waarbij ze soms de wet overtreden, zogenoemde 'burgerlijke ongehoorzaamheid'





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