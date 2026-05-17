Cody Rhodes, star de WWE, a arboré la Triforce sur ses chaussures, mais Nintendo a décidé de le mettre en demeure

Cody Rhodes, un des plus grands catcheurs de la WWE, a arboré la Triforce, symbole des jeux 'Zelda', sur ses chaussures, mais Nintendo a décidé de le mettre en demeure de retirer ce symbole de sa tenue. La firme japonaise a même été très aimable dans cette interaction, mais a tout de même pris la décision de le mettre en demeure.

Nintendo a acquis la mauvaise réputation d'avoir la gâchette facile en ce qui concerne les procédures judiciaires . Ainsi, le géant japonais du jeu vidéo s'attaque très régulièrement à quiconque utilise l'une de ses propriétés intellectuelles sans en avoir l'autorisation.

Si cela peut arriver avec d'autres entreprises, comme pour Post Malone qui devient catcheur pour le jeu WWE 2K24. Une des victimes de la folie protectrice de Nintendo envers ses propriétés intellectuelles n'est autre que le star américain Cody Rhodes. L'une d'entre elles a d'ailleurs su retenir l'attention de l'un de ses collègues, le catcheur anglais Kit Wilson, dont Cody Rhodes était l'invité dans le podcast.

Une paire de chaussures que le champion WWE n'a pourtant portée que très brièvement en fin d'année 2013, sans jamais donner de réelle explication sur leur disparition. Comme l'explique Cody Rhodes à Kit Wilson, la présence de la 'Triforce' sur cette paire de bottes n'était évidemment pas un hasard et était bel et bien une référence aux jeux 'Zelda', dont le champion américain est un grand fan.

Cependant, c'est surtout la symbolique derrière cette forme qui a poussé Cody Rhodes à l'arborer sur sa tenue. Je me suis dit que les principes de la Triforce, à savoir la force, le courage et la sagesse... S'appliquaient parfaitement à ma situation et j'aimais tout simplement l'idée d'être réfléchi, de s'appuyer sur sa propre sagesse ou ses apprentissages, et de les appliquer. D'être ambitieux et de chercher à devenir puissant.

L'entreprise a tout simplement décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à Cody Rhodes, afin de lui faire retirer le symbole de sa tenue. Cette interaction entre le catcheur américain et la firme japonaise semble toutefois s'être déroulée de manière très amicale. Ils ont été très aimables. Ils sont restés polis.

Il n'y avait aucune intention de s'en prendre à qui que ce soit





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