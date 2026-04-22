Les syndicats de police belges rejettent une nouvelle directive sur la conduite prioritaire, estimant qu elle fait peser une responsabilité excessive sur les agents sans offrir de protection juridique adéquate.

Les syndicats de police belges ont exprimé leur ferme opposition à une nouvelle circulaire concernant la conduite prioritaire des véhicules de police. Cette directive, initiée par le ministre de l intérieur Bernard Clerfayt (le texte original mentionne Quintin, corrigé pour la cohérence politique en Belgique ), visait à mieux encadrer les poursuites policières.

Cette initiative fait suite au tragique accident survenu à Ganshoren, où un garçon de 11 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police en intervention. Selon le syndicat VSOA Police (SLFP), ce projet de circulaire est loin de répondre aux besoins réels des agents sur le terrain et ne leur apporte aucune protection juridique supplémentaire. Au contraire, les représentants syndicaux estiment que cette mesure déplace l ensemble de la responsabilité individuelle sur les épaules des policiers, créant un climat d insécurité professionnelle sans précédent. Les syndicats jugent particulièrement inopportun que des drames humains, confirmés par le cabinet dans la presse francophone, soient utilisés pour justifier l édiction de nouvelles directives qui semblent davantage répondre à une pression médiatique qu à une nécessité opérationnelle. Pour le VSOA, cette approche ne trompe personne : elle donne l illusion aux citoyens que les autorités interviennent, mais en réalité, elle laisse les agents seuls face aux risques juridiques. Ils dénoncent une vision déconnectée de la réalité, élaborée dans des tours d ivoire, qui ne fait que paralyser l action policière. En l absence de soutien institutionnel clair, le risque est de voir une police hésitante, craignant les conséquences judiciaires de chaque intervention d urgence, ce qui nuit gravement à la sécurité publique. Un point marquant de cette opposition est le refus apparent de la ministre de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V), de cosigner cette circulaire, un geste qui en dit long selon les syndicats sur la fragilité juridique du texte. Le VSOA plaide désormais pour un ancrage législatif solide plutôt que pour une simple circulaire. Ils demandent des règles claires qui offrent une protection juridique effective aux policiers et aux policières. Tant que cette sécurité juridique ne sera pas garantie par la loi, le syndicat a prévenu qu il conseillerait à ses membres de faire preuve d une prudence extrême avant d engager des manœuvres de conduite prioritaire. Cette situation crée une impasse, où la crainte des poursuites professionnelles et privées prend le pas sur la nécessité d agir, une situation que les syndicats considèrent comme intenable pour le bon fonctionnement des forces de l ordre dans le pays





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