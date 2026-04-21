Colfontaine : La suppression des repas scolaires gratuits suscite l'inquiétude

La fin du financement des repas chauds gratuits à l'école Arthur Nazé de Colfontaine provoque la colère des élus. Entre précarité des familles et investissements techniques perdus, les autorités locales jugent les compensations de la Fédération Wallonie-Bruxelles insuffisantes.

Depuis le début de l’année 2024, les élèves de l’école fondamentale Arthur Nazé, située à Colfontaine , ont eu l’opportunité de diversifier leur alimentation grâce à la mise en place de repas chauds offerts quotidiennement. Pour ces jeunes écoliers, ce changement a été une véritable découverte culinaire, allant des légumes frais aux plats traditionnels comme le vol-au-vent ou la soupe aux carottes.

Malheureusement, cette initiative, portée par un financement spécifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se heurte aujourd'hui à la réalité budgétaire. Dans un contexte marqué par la recherche d’économies drastiques, cette aide financière est menacée de suppression pure et simple. Le directeur de l’établissement, Gérard Van Britsom, exprime une profonde inquiétude face à cette nouvelle. Il souligne que la présence de ces repas chauds a eu un impact positif et mesurable sur le taux d'assiduité scolaire. Pour de nombreuses familles en situation de grande précarité dans cette commune, qui figure parmi les plus démunies de la région de Mons, bénéficier d'un repas complet et sain représentait un soulagement majeur. La situation est d’autant plus complexe que la mise en œuvre de ce projet a nécessité des efforts logistiques et financiers considérables. L’échevin de l’enseignement de Colfontaine, Mathieu Messin, rappelle que dix établissements scolaires de la commune ont dû transformer leurs infrastructures pour répondre aux normes strictes de l’AFSCA. Des investissements lourds ont été consentis pour rénover les cuisines et mettre aux normes les installations électriques. Il dénonce une fin de projet soudaine, décidée sans une réelle concertation avec les acteurs de terrain, ce qui laisse les autorités communales dans une impasse logistique. Selon lui, tout ce travail de restructuration est aujourd’hui remis en question par un arrêt brutal du financement dédié. En réponse à ces vives critiques, la Fédération Wallonie-Bruxelles se veut rassurante, affirmant que les fonds alloués à l'alimentation scolaire ne disparaissent pas totalement. L’institution soutient que ces sommes sont désormais intégrées de manière structurelle dans les enveloppes de fonctionnement de l’ensemble des écoles. Elle précise qu’une enveloppe supplémentaire de 14 millions d’euros est mise à disposition pour les établissements classés en encadrement différencié. Toutefois, cet argument ne convainc pas les responsables locaux. Mathieu Messin objecte que ces fonds, initialement prévus pour le matériel pédagogique et les sorties culturelles, seront largement insuffisants. Selon ses calculs, les 50 000 euros supplémentaires annoncés pour Colfontaine sont loin de compenser les 400 000 euros nécessaires pour maintenir la gratuité des repas. Il craint que cette décision ne pénalise gravement les élèves les plus vulnérables qui dépendaient de cette aide pour manger à leur faim chaque midi à l'école





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colfontaine Repas Scolaires Fédération Wallonie-Bruxelles Précarité Éducation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arthur Fils signe un retour magistral à Barcelone avant Roland-GarrosAprès une longue absence due à une blessure, Arthur Fils triomphe au tournoi de Barcelone en battant Andrey Rublev, confirmant son retour au premier plan mondial.

Read more »

L’équilibre complexe de Remco Evenepoel entre classiques et grands toursEntre ambitions sur le Tour de France et domination sur les classiques, Remco Evenepoel fait face à un dilemme de carrière. Experts et journalistes analysent sa progression technique et les choix stratégiques qui l’attendent pour entrer dans l’histoire.

Read more »

Vers une normalisation des relations entre l’Union européenne et la Syrie ?Il s’agit de marquer ainsi 'une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties', a indiqué lundi la...

Read more »

La recomposition géopolitique des droites européennes : entre reflux et mutationsAnalyse de l'évolution du camp des droites nationalistes en Europe, marquée par les absences stratégiques à Milan, la rupture de Giorgia Meloni avec le trumpisme et la reconfiguration des forces populistes face aux défis démocratiques actuels.

Read more »

Le défi du marathon : entre accessibilité et nécessité d'une préparation rigoureuseLe marathon devient une tendance populaire auprès des débutants. Toutefois, les experts insistent sur l'importance de la progressivité, de la prudence physique et d'un entraînement structuré pour éviter les blessures et réussir ce défi sportif hors-norme.

Read more »

– Guerre au Moyen-Orient : l'incertitude sur la reprise des négociations entre Washington et TéhéranAméricains et Iraniens vont-ils se remettre autour de la table et reprendre les négociations ? Impossible à dire pour...

Read more »