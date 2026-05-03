Collagène : Miracle anti-âge ou simple effet de mode ?

Le collagène, protéine essentielle à la peau et aux articulations, est de plus en plus populaire. Mais ses bienfaits sont-ils réellement prouvés ? Enquête sur un marché en pleine expansion.

Le collagène , protéine la plus abondante du corps humain, est essentiel à la structure de la peau, des os, des tendons et des cartilages. Sa production diminue naturellement avec l'âge, débutant vers 25 ans à un rythme d'environ 1% par an.

Cette diminution entraîne une fragmentation du collagène cutané, affectant l'élasticité de la peau et contribuant à l'apparition des rides, comme l'explique la dermatologue Bernadette Blouard. Pour optimiser la qualité de la peau, elle recommande de combiner le collagène avec d'autres molécules, notamment l'acide hyaluronique, tout en exprimant un certain scepticisme quant à ses effets anti-âge, soulignant le manque d'études scientifiques approfondies. Une entreprise basée à Nivelles fabrique depuis plus de dix ans des produits à base de collagène bovin.

Le processus consiste à extraire des peptides de collagène de la peau de bovins, à les réduire en poudre, puis à les encapsuler sous forme de gélules, de comprimés ou de sachets, comme le précise Ludovic Rondini, son directeur général. Il insiste sur l'importance de la durée de la cure, car la synthèse du collagène est un processus lent qui nécessite une prise régulière pendant 3 à 6 mois pour obtenir des bénéfices notables.

L'impact du collagène ne se limite pas à la peau; les fabricants affirment également des effets positifs sur les articulations et la mobilité. Roxane, une sportive régulière, témoigne de l'amélioration de sa récupération après l'effort grâce à une cure de collagène, réduisant ainsi ses courbatures.

Cependant, l'efficacité réelle du collagène reste un sujet de débat. Un diététicien sportif, Serge Pieters, souligne que les compléments doivent contenir entre 10 et 20 grammes de collagène, et que la source (marine ou bovine) est moins importante que la combinaison avec de la vitamine C, essentielle à la synthèse du collagène. Les réseaux sociaux présentent souvent le collagène comme une solution miracle, avec des influenceurs vantant ses mérites pour traiter les tendinites ou améliorer l'état de la peau.

L'association de défense des consommateurs Testachats, cependant, remet en question ces affirmations. Elle dénonce les allégations illégales concernant le renforcement des articulations et exige un consensus scientifique solide, basé sur de multiples études à grande échelle, pour valider les bienfaits du collagène. Malgré ces controverses, le marché européen du collagène est en pleine croissance et devrait atteindre près de 320 millions d'euros d'ici 2029.

Les industries du collagène mettent en avant plus de 30 ans d'études cliniques pour étayer son efficacité, mais Testachats reste vigilant quant aux promesses non prouvées





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