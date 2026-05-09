CollectiveEcho : Anaé, danseuse carolo de 16 ans, poursuit son rêve dans son club de Marcinelle et rêve de se former à l'étranger pour devenir une professionnelle dans le domaine musical

Sept ans après avoir fait la sensation avec ses vidéos de danse, Anaé, danseuse de carolo de 16 ans, continue son rêve. Elle a déjà entraîné et donné des cours pendant deux ans. Elle aspire à devenir une danseuse professionnelle en s'implorant à l'étranger, avant même d'atteindre les statistiques mondiales, et suivre Jeny en vidéo.

Sept ans après avoir fait la sensation avec ses vidéos de danse dépassant les millions de vues sur les plateformes et avoir participé à The Ellen Show aux États-Unis, Anaé, danseuse de carolo de 16 ans, continue son rêve. devinera professeur de danse dans son club de Marcinelle, où elle a tout appris depuis toute petite.

Elle a déjà enseigné pendant deux ans et a toujours été de l'autre côté des murs de son club. Elle a même eu la chance d'inviter Ellen DeGeneres sur The Ellen Show. A l'aéroport, un grand nombre de personnes les attendaient et elles étaient émues. En dépit de son succès fulgurant, Anaé se concentre principalement sur sa danse, sa progression et trouver son voie professionnelle en dehors de la Belgique.

Sa famille et son professeur d'origine, Jeny, font partie de son soutien constant. En sept ans, Anaé grandit et garde en mémoire la chorégraphie qui l'a rendu célèbre dans son enfance. Sa vision ultime est d'établir son réputation comme danseuse professionnelle en s'implorant à l'étranger, partant d'abord de Paris pour poursuivre avec le reste du monde





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