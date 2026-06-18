Collignon s'offre une historique quart de finale à Halle et entre dans le top 50

Le joueur belge David Collignon a réalisé une performance remarquable en battant l'Italien Simone Bolelli pour atteindre les quarts de finale du tournoi de Halle. Cette victoire, sa quatrième consécutive sur gazon cette saison, lui permet d'intégrer pour la première fois le top 50 mondial, à la 43e place. Il affrontera Alexander Zverev au prochain tour.

Lors du tour précédent et sur sa lancée, Collignon remporte la première manche avec un score de 4-6. Le scénario inverse se produit dans le deuxième set où le Belge réalise le break au meilleur moment pour égaliser à une manche partout, 6-4.

Le troisième acte tourne à l'avantage du numéro 3 belge qui prend rapidement une avance de 4-1 et conclut à 6-3. C'est la quatrième victoire consécutive sur gazon cette saison pour Collignon, après ses deux succès en qualifications. Il s'est défait d'un Bellucci plutôt en forme sur gazon, comme en atteste sa résistance face à l'Américain. Au prochain tour à Halle, Collignon affrontera (N.1), troisième mondial et vainqueur de Roland-Garros.

Il s'agira d'un premier duel entre les deux joueurs sur le circuit. Zverev a de son côté validé son billet pour les quarts en deux manches, 6-3, 7-6 (7/4) en 1 heure 20 face à son compatriote en entrée en lice mardi. Ce beau parcours ouvre à Collignon les portes du top 50. Il y fera son entrée lundi prochain et devrait y figurer à la 43e place.

Particulièrement avec Steve Darcis, qui a été lui-même un grand joueur. C'est génial de l'avoir comme coach. Il me prodigue plein de bons conseils, il connaît parfaitement les adversaires, il sait comment m'aider pendant les matches, car il a vécu la même chose. Je progresse donc bien et c'est super pour le tennis belge.

Nous sommes trois dans le top 50 désormais, avec Alexander Blockx à la 37e place et Zizou Bergs à la 48e, et on se tire vers le haut afin de devenir chacun le meilleur possible. C'est chouette pour le pays et allons en chercher encore plus





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