Collision aéroportuaire à Miami : Un cargo UPS heurte un vol Copa Airlines

Une collision sur le tarmac de Miami entre un avion de ligne Copa Airlines et un cargo UPS a fait deux blessés légers, suite à une erreur d'instructions selon la FAA.

Une collision majeure s'est produite sur le tarmac de l'aéroport international de Miami en Floride, impliquant un avion de ligne commercial et un avion cargo. Cet incident survenu samedi soir a contraint les deux appareils à stopper leur circulation sur la zone aéroportuaire, provoquant des blessures légères parmi les passagers.

Détails de la collision entre avion commercial et cargo

La collision a eu lieu alors que les deux appareils circulaient sur les pistes de l'aéroport américain. L'avion de la compagnie panaméenne Copa Airlines transportait 172 personnes à son bord, dont 166 passagers et six membres d'équipage. Selon les informations communiquées par la compagnie aérienne, deux des occupants ont été légèrement blessés dans l'accident.

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Parallèlement, un avion cargo de l'entreprise de logistique UPS était impliqué dans l'incident. L'avion cargo se dirigeait vers la piste de décollage pour un vol à destination de Bogota en Colombie lorsque la collision s'est produite. L'appareil de Copa Airlines, quant à lui, se rendait vers la porte de débarquement après son atterrissage.

Rôle de la FAA et erreurs de circulation

L'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) a confirmé les faits et a indiqué que l'équipage de l'avion cargo n'aurait pas respecté les instructions de circulation au sol. Cette négligence est considérée comme la cause principale de l'impact entre les deux appareils sur la zone opérationnelle de l'aéroport de Miami.

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L'accident s'est déroulé peu après une interdiction nationale de vol aux États-Unis, qui avait duré quelques heures. Cet intervalle de temps dans la régulation du trafic aérien a précédé de peu la collision, bien que les circonstances exactes de la coïncidence temporelle restent à préciser par les enquêteurs officiels.

Conséquences et impact opérationnel immédiat

Les deux appareils étaient en mouvement simultané sur le tarmac, l'un pour préparer son décollage et l'autre pour se garer après sa descente. Cette situation a créé une zone de conflit potentiel sur les pistes de l'aéroport, mettant en évidence les risques liés à la gestion du trafic au sol.

Les passagers de l'avion Copa Airlines ont pu être secourus sur place. La compagnie aérienne a confirmé l'état de santé des personnes blessées, signalant qu'il s'agissait de blessures légères nécessitant une attention médicale ponctuelle. Aucune autre victime n'a été signalée parmi les 172 occupants de l'avion de ligne.