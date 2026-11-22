Deux ULM entrent en collision à Baisy-Thy le 18 octobre 2015. L'élève pilote est blessé mais les jours des autres ne sont pas en danger, selon le bourgmestre.

Une collision aérienne impliquant deux ultralégers motorisés s'est produite dimanche matin sur le site du club d'aéronautique de Baisy-Thy, situé dans l'entité de Genappe. L'accident s'est déroulé à très faible altitude lors de la phase d'atterrissage des deux appareils, provoquant des blessures parmi les occupants.

Une collision à l'atterrissage à Baisy-Thy

Les secours ont été alertés vers 10h30 pour intervenir sur les lieux du drame. Deux aéronefs volaient côte à côte lorsqu'ils se sont percutés juste avant de toucher le sol. Un pilote expérimenté se trouvait dans l'un des appareils, tandis qu'un instructeur et son élève occupaient le second. L'élève a été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital.

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Blessures non graves et enquête en cours

Le bourgmestre de Genappe, Gérard Couronné, a précisé que les jours des autres occupants ne sont pas en danger. La collision s'étant produite à une altitude très basse, les impacts ont été atténués. Les pompiers du Brabant wallon ont sécurisé les lieux et assisté les blessés. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer par les autorités compétentes.

Contexte politique et économique en Belgique

Parallèlement, le bourgmestre Bart De Wever s'apprête à donner des indices lors d'un discours devant ses militants. La situation politique belge reste tendue, notamment autour des négociations budgétaires. Une réunion secrète pourrait permettre de sauver le gouvernement en cours, selon l'analyse d'un politologue local.

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Impact sur les services publics et transports

Les syndicats CSC, FGTB et Synova appellent à une nouvelle mobilisation contre l'austérité et la baisse du pouvoir d'achat. Des perturbations sont annoncées sur les transports et les services publics. Cette grève générale vise à protester contre les mesures économiques actuelles du gouvernement belge.

Sécurité et réglementation des activités aériennes

L'accident de Baisy-Thy souligne l'importance de la sécurité dans les activités de loisir. Les clubs d'aéronautique doivent respecter des protocoles stricts pour éviter ce type de collision. Les autorités aéronautiques continuent de surveiller de près les vols à basse altitude.