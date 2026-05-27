Collision entre deux bus à Liège : un accident sans gravité sur le site propre LeTec

Un bus de la ligne 65, opéré par Keolis, a percuté le flanc d'un bus de la ligne B2 stationné derrière un bus E69 à Liège. Intervention des secours avec déclenchement d'un pré-PIM. Aucune perturbation majeure du trafic.

Un bus de la ligne E69 était stationné, avec un bus de la ligne B2 à l'arrêt derrière lui. Un bus de la ligne 65, exploité par le sous-traitant Keolis , a effectué un dépassement et est entré en collision avec le flanc du second bus stationné.

Deux ambulances, une équipe paramédicale d'intervention (PIT) et un SMUR se sont rendus sur place. Un pré-Plan Médical d'Intervention (PIM) a été déclenché, selon les pompiers de Liège. La priorité est la prise en charge des personnes impactées. Les services compétents collaborent pleinement aux constatations en cours afin de déterminer les circonstances précises de l'accident.

Des déviations ont été organisées par LeTec le temps de l'intervention, qui se poursuivait encore vers 14h30. L'accident n'a pas d'impact sur la circulation générale car il s'est produit sur le site propre des bus LeTec. Concernant l'exploitation du réseau, le trafic bus n'est pas interrompu : les bus sont déviés par la chaussée voiture. Le trafic tram n'est pas impacté.

Les enregistrements des caméras embarquées dans les bus ont été récupérés pour les besoins de l'enquête. Après l'évacuation des véhicules, le périmètre de sécurité a été levé





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