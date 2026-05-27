Collision entre deux bus LeTec à Liège : dix blessés légers et mise en place de déviations

Une collision entre deux bus LeTec sur la place Général Leman à Liège a fait dix blessés légers. Les secours ont rapidement intervenu, des déviations temporaires ont été instaurées et une enquête a été ouverte pour identifier les causes de l'accident.

Une collision entre deux bus de la compagnie LeTec a eu lieu cet après‑midi sur la place Général Leman, au cœur de Liège, aux alentours de 13h30.

Les deux véhicules, circulant en sens inverse, se sont percutés à un carrefour animé, provoquant l'arrêt brutal du trafic et déclenchant immédiatement les secours. Deux ambulances, une équipe d'intervention paramédicale (PIT) et le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été dépêchés sur les lieux, où un pré‑plan médical d'intervention (PIM) a été activé afin de coordonner les soins.

Au total, dix personnes ont été légèrement blessées ; les blessures se limitent à des contusions, des éraflures et quelques douleurs musculaires, et aucune hospitalisation prolongée n'a été nécessaire. Les blessés ont été pris en charge rapidement par les équipes médicales et ont pu quitter les lieux après une observation succincte. Suite à l'accident, la société LeTec a mis en place des déviations temporaires afin de sécuriser le trafic et de permettre aux services d'urgence de travailler sans entrave.

Les itinéraires alternatifs ont été signalés par la police et les panneaux de signalisation, et les conducteurs ont été invités à respecter ces consignes jusqu'à la reprise normale de la circulation, laquelle était prévue aux environs de 14h00, bien que la remise en service complète des voies ait dépendu de l'avancement des investigations. Les autorités locales, dont le service de police de Liège, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de la collision, notamment les aspects liés à la vitesse, la signalisation et la possible implication d'un facteur humain ou technique.

Les témoins présents sur la place ont décrit une scène chaotique mais rapidement maîtrisée par les services de secours. Certains passants ont aidé à évacuer les passagers des bus, tandis que d'autres ont filmé la situation, contribuant ainsi à la diffusion d'images sur les réseaux sociaux.

Le chef du service d'incendie de Liège a rappelé l'importance de la vigilance des usagers de la route et la nécessité pour les compagnies de transport de renforcer les protocoles de sécurité afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. Aucun décès n'a été signalé, et la société LeTec a exprimé ses regrets pour les désagréments causés, promettant d'examiner en profondeur les circonstances entourant cet accident afin de prévenir toute récidive





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