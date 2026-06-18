Collision entre deux bus LETEC à Marcinelle : un blessé et des vitres éclatées

Deux bus du réseau LETEC sont entrés en collision à Marcinelle, près de Charleroi, faisant un blessé. L'éblouissement du soleil pourrait être à l'origine de l'accident, qui a provoqué l'éclatement des vitres des véhicules. Les enquêteurs cherchent à établir les circonstances exactes du drame.

Un impressionnant accident a eu lieu à Marcinelle dans la région de Charleroi . Deux bus du réseau LETEC sont entrés en collision mercredi en fin d'après-midi.

La collision s'est produite au croisement de l'avenue Paul Pasture et de la rue de la Villette, à proximité du pont du chemin de fer. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, mais le soleil pourrait avoir joué un rôle : l'un des conducteurs aurait été ébloui, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Le choc a été violent, plusieurs vitres des deux véhicules se sont brisées lors de l'impact. Une personne a été blessée dans l'accident.

Les secours sont intervenus sur place pour prendre en charge la victime et sécuriser la zone. Cet incident soulève des questions sur la sécurité des transports en commun et les conditions de conduite en milieu urbain, notamment lorsque les conditions lumineuses sont difficiles. L'enquête devra déterminer les causes précises et si d'autres facteurs, comme la vitesse ou l'état des routes, ont contribué à la collision





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