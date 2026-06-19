Collision entre deux trains au nord de Londres : plusieurs blessés et un mort

La police des transports britannique a indiqué que des signalements de collision entre deux trains avaient été reçus au nord de Londres, dans la région de Bedford. Les secours étaient également mobilisés sur place et plusieurs blessés étaient à déplorer, selon des médias locaux. Deux trains ont été entrés en collision vendredi au nord de Londres, selon la police des transports britannique, faisant état d'un mort et de nombreux blessés. La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon East Midlands Railway (EMR). Selon des passagers et des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux, il semble que les deux trains soient restés sur la voie, mais un passager a affirmé qu'un des trains avait déraillé. Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué avoir envoyé beaucoup de moyens, y compris aériens, sur les lieux d'un incident majeur au sud de Bedford.

La police des transports britannique a indiqué vendredi que des signalements de collision entre deux trains avaient été reçus au nord de Londres, dans la région de Bedford.

Les secours étaient également mobilisés sur place et plusieurs blessés étaient à déplorer, selon des médias locaux. Deux trains ont été entrés en collision vendredi au nord de Londres, selon la police des transports britannique, faisant état d'un mort et de nombreux blessés. Les services de secours ont précisé avoir dépêché sur les lieux d'importants moyens.

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon East Midlands Railway (EMR). Selon des passagers et des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux, il semble que les deux trains soient restés sur la voie, mais un passager a affirmé qu'un des trains avait déraillé.

Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué avoir envoyé beaucoup de moyens, y compris aériens, sur les lieux d'un incident majeur au sud de Bedford. La secrétaire aux Transports, Heidi Alexander, a déclaré être très inquiète. Le Service des accidents ferroviaires a indiqué qu'une équipe d'enquêteurs se trouvait sur les lieux pour commencer à recueillir des éléments. En septembre 2023, plusieurs personnes ont été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.

Trois ans plus tôt, en août 2020, un train matinal reliant Aberdeen à Glasgow avait déraillé, tuant trois personnes près de la ville de Stonehaven, dans le nord-est de l'Ecosse, après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. En Belgique, un million de personnes ont été victimes d'un inceste dans leur vie, Marie et Ariane témoignent : 'C'est là qu'il en profitait'





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