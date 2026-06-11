Collision entre une voiture et un groupe de cyclistes : deux enfants et un adulte ont perdu la vie

Un accident mortel a eu lieu jeudi après-midi lorsque deux enfants et un adulte ont perdu la vie dans une collision entre une voiture et un groupe de cyclistes dans le village néerlandais de Vogelwaarde. Quatre autres enfants ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital.

Un grave accident est survenu jeudi après-midi. Une voiture a percuté un groupe de cyclistes participant à un camp scolaire . Le bilan est lourd : deux enfants et un adulte ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres enfants ont été blessés, dont quatre grièvement.

Jeudi après-midi, deux enfants et un adulte ont perdu la vie dans une collision entre une voiture et un groupe de cyclistes dans le village néerlandais de Vogelwaarde, ont annoncé les autorités néerlandaises. Quatre enfants ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital. En début d’après-midi, une voiture a percuté un groupe de quatorze enfants à vélo et deux accompagnateurs qui participaient à un camp scolaire. Le deuxième accompagnateur et les autres enfants ont été pris en charge.

« Une aide est mise en place pour eux et leurs proches », indique la régie régionale de sécurité. Les circonstances exactes de l’accident font encore l’objet d’une enquête. La police invite les éventuels témoins à se manifester





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