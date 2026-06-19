Collision ferroviaire dans le Bedfordshire : deux trains d'East Midlands Railway impliqués

Une collision entre deux trains d'East Midlands Railway s'est produite dans la région de Bedford, au nord de Londres. Les services d'urgence sont sur place et des images montrent des passagers sur les rails. La compagnie confirme un incident entre St Pancras et Leicester sans donner de détails sur d'éventuels blessés.

Les autorités britanniques ont confirmé répondre à des signalements concernant une collision entre deux trains dans la région de Bedford , une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de Londres.

Selon la police des transports, intervenant sur la plateforme X, des images non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux montrent deux trains de la compagnie East Midlands Railway (EMR) après l'accident, l'un étant encastré dans l'autre, avec des passagers visibles sur les rails. La compagnie ferroviaire a indiqué sur X que les services d'urgence prenaient en charge un incident survenu entre la gare de Londres St Pancras et Leicester, sans fournir davantage de précisions.

Les services d'ambulance de l'est de l'Angleterre ont annoncé avoir déployé des équipes au sud de Bedford. Dans l'immédiat, les secours n'ont pas pu confirmer les informations de plusieurs médias évoquant des blessés. La situation reste en cours d'évaluation alors que les causes de la collision ne sont pas encore établies.

Cet incident soulève une fois de plus des questions sur la sécurité des infrastructures ferroviaires britanniques, particulièrement sur des lignes très fréquentées comme celle reliant la capitale à la région des Midlands. Les voyageurs se plaignent régulièrement de la vétusté de certains matériels et du manque d'investissements dans l'entretien des voies. Pendant ce temps, les opérateurs ferroviaires tentent de limiter les perturbations en mettant en place des bus de substitution et en modifiant les itinéraires des trains encore en service.

Les usagers sont invités à vérifier l'état de leurs trajets en temps réel via les applications habituelles. Les enquêteurs devront déterminer si un dysfonctionnement technique, une erreur humaine ou un obstacle sur les rails est à l'origine de l'accident. Les cheminots, représentés par leurs syndicats, réclament depuis longtemps des modernisations substantielles pour éviter ce type de drames. Les autorités de régulation, quant à elles, devront publier un rapport détaillé dans les semaines à venir.

En attendant, la circulation ferroviaire sur cette ligne majeure reste gravement perturbée, affectant des milliers de voyageurs quotidiens





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