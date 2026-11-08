Collision ferroviaire en Égypte : au moins sept morts et 112 blessés près du Caire

Une collision de trains près d'Al-Ayyat cause au moins sept morts et 112 blessés en Égypte. Le président Al-Sissi ordonne une enquête d'urgence suite à ce draillement.

Une collision ferroviaire majeure s'est produite dimanche à Al-Ayyat, située au sud du Caire en Égypte, entraînant le déraillement de plusieurs voitures de trains. Les autorités égyptiennes confirment que cet accident a fait au moins sept morts et que 112 personnes sont actuellement hospitalisées pour des blessures variées. Le président Abdel Fattah al-Sissi a immédiatement réagi à l'événement en ordonnant le lancement d'une enquête d'urgence pour déterminer les causes précises de cette tragédie.

Modalités de la collision entre Gizeh et Assouan

Les détails techniques de l'accident ont été précisés par les autorités ferroviaires qui indiquent qu'un train circulant de Gizeh vers Fayoum est entré en collision par l'arrière avec un autre convoi se dirigeant vers le sud, en direction d'Assouan. Cette approche par l'arrière a provoqué une violence telle que plusieurs wagons ont été complètement réduits à l'état d'amas de ferraille ou ont basculé hors des rails, certaines sections atterrissant même dans une ferme voisine. Le déraillement a particulièrement affecté six voitures du train qui était à l'arrêt au moment de l'impact, selon les premiers éléments de l'enquête préliminaire.

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Témoignages chaotiques et bilan des victimes

Les scènes sur place, décrites par les journalistes de l'AFP et les secouristes, révèlent une opération de sauvetage complexe et chaotique où des villageois, des passants et du personnel de la SNCT se sont précipités pour libérer les passagers coincés à l'intérieur des wagons écrasés. Abdel Wahed Mohamed, un témoin de 31 ans présent dans un café voisin, a confirmé que le train d'Assouan était arrêté lorsque le convoi en provenance de Gizeh l'a percuté vers 13H30, causant le retournement des véhicules et de multiples traumatismes chez les passagers. D'autres témoins, comme Ahmed Moussa, 25 ans, ont relaté la nécessité de creuser sous les épaves pour extraire les corps des victimes empilées, tandis que Taha Abdel Tawab, 43 ans, a témoigné de la douleur des survivants portant leurs proches décédés.

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Réactions officielles et héritage historique des accidents

Le président Abdel Fattah al-Sissi a exprimé sa grande inquiétude face à la situation et a exigé que tous les responsables dont la négligence serait avérée soient tenus de répondre de leurs actes lors de l'enquête d'urgence. Cet incident revêt une résonance particulière pour Al-Ayyat, site de la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de l'Égypte en 2002 qui avait fait plus de 370 morts, et d'autres collisions graves en 2009. Le réseau ferroviaire égyptien, bien qu'étant l'un des plus vastes d'Afrique et crucial pour les 110 millions d'habitants, a subi une série d'accidents mortels, poussant l'État à investir des milliards de dollars ces dix dernières années dans la modernisation des infrastructures et la construction de lignes à grande vitesse.

Conséquences sanitaires et investigations en cours

Le ministère de la Santé a déclaré que les 112 blessés étaient pris en charge dans les hôpitaux du gouvernorat de Gizeh, grande ville de la banlieue du Caire, souffrant de traumatismes divers allant des blessures à la tête aux membres brisés. Des grues et des engins lourds ont été dépêchés sur les lieux pour redresser les voitures et dégager les voies, tandis que les ambulances transféraient continuellement les blessés vers les centres de soins voisins. L'enquête officielle devra désormais établir si des erreurs humaines ou techniques ont conduit à cette collision, dans un contexte où la sécurité des transports ferroviaires reste un enjeu majeur de santé publique et de stabilité sociale en Égypte.