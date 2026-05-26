Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimes

Un train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Un drame majeur a secoué la région de Buggenhout , en Flandre orientale, tôt ce mardi matin, lorsqu'un minibus scolaire a été percuté de plein fouet par un train au niveau‑barrage de la voie ferrée.

Le choc, d'une violence exceptionnelle, a entraîné la mort immédiate du conducteur du minibus, de l'accompagnateur chargé de veiller à la sécurité des élèves ainsi que de deux adolescents qui se trouvaient à bord. Les secours, dépêchés en urgence par les services de la Police ferroviaire et les pompiers de la zone, ont rapidement sécurisé le site, mais l'ampleur des dégâts et la gravité des blessures ont rendu toute intervention de sauvetage impossible pour les trois victimes.

Les témoins présents sur les lieux ont décrit une scène de chaos : le train, qui venait de franchir le passage à niveau, a percuté le véhicule scolaire à pleine vitesse, projetant des débris sur la voie et provoquant une fumée noire qui s'est rapidement élevée, obscurcissant la visibilité. Les habitants du voisinage, alertés par le vacarme assourdissant et les cris, ont immédiatement appelé le numéro d'urgence, tandis que les autorités ferroviaires ont immédiatement procédé à l'arrêt du trafic sur la ligne afin d'éviter tout autre accident.

Au fur et à mesure que les équipes d'intervention arrivaient, la priorité était de sécuriser la zone, d'évacuer les survivants et d'apporter les premiers soins aux blessés. Parmi les enfants présents dans le minibus, plusieurs ont subi des blessures légères à modérées, principalement des contusions et des fractures mineures, et ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Gand pour être prises en charge.

Le conducteur du train, lui aussi secoué, a été placé sous contrôle médical et psychologique après l'incident, tandis que la compagnie ferroviaire a lancé une enquête interne pour déterminer les causes exactes du drame. Les premiers éléments recueillis indiquent un possible défaut de signalisation ou une erreur de manœuvre au niveau du dispositif d'ouverture du passage à niveau, mais la commission d'enquête attend toujours les résultats des analyses techniques et des relevés de la boîte noire du train.

Cette tragédie ravive le débat permanent sur la sécurité des passages à niveau en Belgique, notamment dans les zones rurales où la densité du trafic ferroviaire reste élevée. Les autorités fédérales ont rappelé l'importance de la modernisation des équipements de signalisation, de l'installation de barrières automatiques plus fiables et d'une meilleure coordination entre les services de transport scolaire et les opérateurs ferroviaires.

Le Premier ministre, lors d'une conférence de presse tenue cet après‑midi, a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les procédures de sécurité dans les passages à niveau du pays. Par ailleurs, le ministre des Transports a souligné que le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour accélérer les travaux de remplacement des passages à niveau jugés à risque et améliorera la formation des conducteurs de véhicules scolaires afin de prévenir de nouveaux drames.

La communauté de Buggenhout, profondément affectée, s'est réunie ce soir autour d'un mémorial improvisé pour honorer la mémoire des trois jeunesâmes perdues, tandis que les habitants ont exprimé leur solidarité envers les familles endeuillées et les premiers répondants qui ont œuvré sans relâche pour sauver des vies





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