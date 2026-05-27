Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout

Un accident grave entre un train et un minibus transportant des enfants en situation de handicap a fait quatre morts, dont deux enfants, leur accompagnatrice et le conducteur. La région est en deuil.

À Buggenhout, une collision entre un train et un minibus affecté au transport scolaire a provoqué une tragédie. Le véhicule, qui transportait sept enfants issus de l'enseignement spécialisé, a été percuté par un train, causant la mort de quatre personnes : deux enfants âgés de 12 et 15 ans, l'accompagnatrice de 27 ans et le chauffeur de 49 ans.

Les cinq autres enfants, grièvement blessés, ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Cet accident a profondément ému la région, en particulier la commune de Bornem, où résidaient les deux jeunes victimes. Dès le matin, les drapeaux ont été mis en berne à l'hôtel de ville, à l'Abbaye de Bornem et à la Maison communale. Ivan Verbiest, coordinateur des services communaux, a exprimé son émotion : "C'est extrêmement rare.

En 30 ans de carrière, je n'ai dû le faire que deux ou trois fois. Nous compatissons énormément. J'ai moi-même deux petits-enfants, et je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver.

" Eva De Doncker, employée communale, a ajouté : "Perdre quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, est toujours terrible. Si on ne partage pas cette peine, c'est qu'on n'a pas de cœur.

" Le conseil communal d'Alost a débuté sa séance par une minute de silence en hommage aux victimes. Trois des cinq enfants gravement blessés sont hospitalisés à l'hôpital AZORG d'Alost. Christoph D'Haese, le bourgmestre, a déclaré : "Tout le monde partage cette peine, de près comme de loin. Ce drame existentiel pousse chaque père, chaque mère, chaque enfant à réfléchir à l'impensable.

Beaucoup de choses deviennent soudain relatives. Une minute de silence est le minimum que nous puissions faire. Courage à tous ceux qui en ont besoin.

" Peter Heymans de l'association 'Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE' a souligné l'impact des images diffusées : "Lors d'un grave accident de la circulation, on communique très rapidement une image. C'est ce qui s'est passé ici. C'est une image très choquante.

" Annemie Hemelaers, qui a perdu sa fille en 2001, a confié : "Cette image ne disparaîtra plus. Ce matin, en voyant les images, j'ai eu un déjà-vu. On ne pense qu'à ces enfants et à leurs derniers mots. C'est horrible.

" Les deux enfants décédés habitaient Bornem. La bourgmestre Greet De Bruyn s'est dite profondément affectée : "Les familles sont bien connues dans la commune, ce qui rend la situation encore plus poignante. Nous faisons tout notre possible pour leur permettre de faire leur deuil.

" La commune envisage d'ouvrir un registre de condoléances en concertation avec les familles. Par ailleurs, la circulation ferroviaire a repris normalement sur les deux voies entre Dendermonde et Londerzeel vers 20 heures, selon la SNCB. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La difficulté est que les deux principaux témoins, le chauffeur et l'accompagnatrice, sont décédés.

Les enquêteurs espèrent que les enfants blessés pourront aider à reconstituer le déroulement des faits. Le médecin urgentiste Ignace Demeyer a expliqué que l'accompagnatrice, qui notait habituellement les présences, est malheureusement décédée, ce qui a compliqué l'identification du nombre d'enfants à bord. Certains habitants, comme le conducteur de train Bart Callaert, estiment que le passage à niveau était dangereux.

Infrabel a rappelé que la configuration de ce passage à niveau, avec deux demi-barrières, est légale et a été étudiée pour garantir la sécurité





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