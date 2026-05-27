Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : 4 morts et 5 blessés graves

Un accident tragique à Buggenhout, en Belgique, où un minibus scolaire a été percuté par un train à un passage à niveau fermé, causant la mort du chauffeur, de l'accompagnatrice et de deux enfants, et blessant grièvement cinq autres jeunes.

Les images des caméras de surveillance ne laissent guère de place au doute. Le passage à niveau était fermé et le feu de signalisation affichait le rouge au moment où le minibus scolaire s'est engagé sur les rails.

Le véhicule a été violemment percuté par un train qui circulait en direction de la gare de Buggenhout. Selon les données du système de sécurité, le convoi ferroviaire roulait à environ 90 km/h, tout en étant déjà en phase de ralentissement avant son arrêt prévu en gare. Malgré un freinage d'urgence, la collision n'a pas pu être évitée. Le bilan humain est particulièrement lourd.

Le chauffeur du minibus, l'accompagnatrice et deux jeunes âgés de 12 et 15 ans ont perdu la vie dans l'accident. Cinq autres jeunes, âgés de 13 à 15 ans et tous issus de l'enseignement spécialisé, ont été grièvement blessés. Leur état est désormais considéré comme stable. Les enquêteurs tentent de déterminer les raisons exactes qui ont poussé le chauffeur à franchir le passage à niveau malgré les signaux d'arrêt.

La carcasse du minibus doit encore être analysée. Parmi les hypothèses évoquées figure celle d'un possible éblouissement par le soleil, qui aurait empêché le conducteur de voir le feu rouge. Une autre piste envisagée est celle d'un automatisme lié à l'habitude. Le chauffeur, familier du trajet, aurait traversé sans vérifier si le passage était fermé.

Les premières analyses toxicologiques ont exclu une conduite sous influence. Le chauffeur ne présentait aucune trace d'alcool ou de stupéfiants. Il ne possédait pas non plus de casier judiciaire. Les boîtes noires du train doivent encore être examinées afin de reconstituer précisément le déroulement des faits.

Un expert en circulation a également été désigné pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l'accident. La circulation ferroviaire, interrompue une grande partie de la journée après le drame, a pu reprendre normalement le soir même. À la suite de la tragédie, trois registres de condoléances ont été ouverts pour permettre à la population de témoigner son soutien aux proches des victimes. Ils sont accessibles à la commune, à la province ainsi qu'à l'école concernée.

Cet accident relance le débat sur la sécurité des passages à niveau en Belgique, un point faible récurrent de la sécurité ferroviaire. Infrabel, le gestionnaire du réseau, souligne que la suppression des passages à niveau est un travail de longue haleine, mais que chaque drame rappelle l'urgence d'accélérer les mesures de protection. Les familles des victimes et la communauté scolaire sont sous le choc, et une enquête approfondie est en cours pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise





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