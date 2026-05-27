Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : quatre décès et plusieurs blessés graves

Une collision entre un train et un minibus transportant des enfants de l'enseignement spécial a fait quatre morts à Buggenhout, dont deux élèves et une accompagnatrice. Les autorités ont activé un plan d'urgence et la communauté exprime son profond deuil.

Une collision tragique entre un train et un minibus scolaire s'est produite à Buggenhout , faisant quatre morts. Parmi les victimes décédées se trouvent deux élèves, âgés de 12 et 15 ans, ainsi qu'une accompagnatrice de 27 ans et le chauffeur du véhicule, un homme de 49 ans.

Sept enfants de l'enseignement spécial étaient à bord du minibus au moment de l'accident. La communauté locale et au-delà a réagi avec une profonde émotion, des habitants se rendant sur les lieux de l'accident pour déposer des bougies et des fleurs en hommage aux défunts. La directrice de l'école touchée, Jolien Roef, s'est souvenue avec une intense émotion des deux jeunes victimes, Mohamed Reda et Arthur, évoquant leur souvenir avec un sourire malgré la douleur.

Les autorités communales ont rapidement activé le plan d'urgence et d'intervention, une cellule de crise regroupant de nombreux services, dont la police, les pompiers, les services médicaux, les sociétés de transport, ainsi que les autorités provinciales et le gouverneur. Une attention particulière a été portée à l'organisation du suivi psychosocial pour toutes les personnes impliquées.

À Bornem, les familles des deux enfants décédés sont bien connues et la communes entière pleure leur perte, des habitants déposant des messages de condoléances dans les registres de condoléances en ligne. Une minute de silence a été observée lors de la séance du conseil provincial de Flandre orientale, le député provincial Kurt Moens exprimant les condoléances les plus profondes au nom de l'institution.

La présidente du Parlement flamand, Freya Van den Bossche, a également ouvert la séance plénière par une minute de recueillement, soulignant l'indicible tragédie de cet accident où des enfants se rendant à l'école avec leurs accompagnateurs n'ont jamais rentré chez eux. La directrice Jolien Roef a donné une mise à jour sur l'état des blessés : tandis qu'un élève pourrait sortir de l'hôpital sous peu, trois autres restent dans un état grave nécessitant des soins intensifs.

Enfin, un proche d'une des victimes, Bjorn Van Malderen, a perdu sa compagne Anke, qui travaillait comme accompagnatrice dans le bus scolaire





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