Collision navale La Nouvelle-Orléans : 32 blessés après l'abordage de l'American Heritage

Un bateau de croisière heurté par un navire-citerne à La Nouvelle-Orléans fait 32 blessés. L'épave bascule sur le flanc du Mississippi sans victime mortelle.

Un incident maritime majeur a secoué le port de La Nouvelle-Orléans vendredi, lorsque le bateau de croisière American Heritage a été percuté par le navire-citerne Atlantic Asphalt. L'impact violent a provoqué le basculement du navire de plaisance sur le flanc droit, le laissant dangereusement inclinée sur les eaux du Mississippi. Cet événement dramatique a nécessité une réponse d'urgence immédiate des autorités locales et des services de secours pour assurer la sécurité des personnes à bord.

Détails techniques et bilan des blessés

La maire de la ville, Helena Moreno, a confirmé que le choc avait entraîné l'inclinaison du bateau de croisière sur le flanc. Le bilan officiel fait état de trente-deux personnes blessées, toutes prises en charge par les services médicaux. Trente-deux individus ont été transportés vers les hôpitaux pour des soins appropriés suite à cet accident maritime.

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Malgré la gravité apparente de la collision, Helena Moreno a qualifié l'issue de cet incident de miracle sur le Mississippi. Il est crucial de souligner qu'aucun blessé n'est dans un état critique. De plus, les recherches ont confirmé qu'aucun disparu n'est répertorié parmi les passagers et l'équipage.

Les opérations de sauvetage ont été coordonnées avec efficacité pour extraire les victimes des eaux troubles du fleuve. Douze personnes ont été spécifiquement sorties de l'eau par les équipes de secours lors des premières heures suivant l'accident.

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Identité des navires et circonstances de la collision

LAmerican Heritage était le navire de croisière concerné par cette collision, affrété par la compagnie American Cruise Lines. À bord du bateau de croisière, on comptait soixante-dix-neuf passagers, sans inclure l'équipage présent à bord. Les informations proviennent des médias américains, dont WDSU, qui ont relayé les chiffres officiels.

Le navire de croisière était en train d'apprêter à débarquer ses passagers lorsque l'incident s'est produit. Le bateau de croisière était amarré à quai, ce qui aurait dû normalement garantir sa stabilité lors des opérations d'embarquement et de débarquement habituelles.

L'agent responsable de l'accident est identifié comme étant le navire-citerne Atlantic Asphalt. Helena Moreno a précisé que ce dernier avait perdu le contrôle avant de heurter le navire de croisière. La perte de contrôle du navire-citerne est la cause directe de l'abordage.

Le vice-gouverneur de Louisiane, Billy Nungesser, a fourni des éléments complémentaires sur la situation. Il a confirmé que douze personnes avaient été extraites de l'eau par les équipes de secours.

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Réactions officielles et perspectives immédiates

Les autorités louisianaises ont réagi rapidement à la situation pour gérer les conséquences de cet événement. Helena Moreno a souligné l'absence de victime mortelle dans son bilan des blessés. Cette absence de décès est souvent rare dans ce type d'accident maritime impliquant un basculement.

La ville de La Nouvelle-Orléans a activé ses protocoles d'urgence pour gérer l'afflux de blessés. Les trente-deux personnes blessées ont été prises en charge par les hôpitaux de la région. Aucun blessé n'est dans un état critique selon les dernières mises à jour.

Les enquêtes sur les causes de la perte de contrôle du navire-citerne Atlantic Asphalt ont déjà été ouvertes. La compagnie American Cruise Lines attend les résultats pour évaluer les dommages matériels. Le bateau de croisière restera amarré pour inspection jusqu'à nouvel ordre.