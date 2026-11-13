Collision portuaire à La Nouvelle-Orléans : porte-conteneurs et croisière

Un porte-conteneurs a percuté le bateau American Heritage à La Nouvelle-Orléans. Douze personnes ont été secourues du fleuve Mississippi après le basculement de l'navire.

Un incident maritime majeur s'est déroulé vendredi sur le fleuve Mississippi à La Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Un porte-conteneurs a heurté de plein fouet le navire de croisière American Heritage qui était amarré au quai. Cette collision violente a provoqué le basculement immédiat du bateau sur le flanc.

Détails de la collision du American Heritage

La société American Cruise Lines, qui affrète le navire impliqué, a confirmé l'incident dans un communiqué publié sur la plateforme X. L'entreprise a précisé que son bateau, baptisé American Heritage, subissait la collision alors qu'il était stationné à quai dans le port de La Nouvelle-Orléans. Des images amateurs capturées sur les lieux montrent clairement la structure métallique du navire de croisière penchée dangereusement dans l'eau après l'impact.

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Les secours ont immédiatement réagi pour porter assistance aux personnes présentes à bord. Le vice-gouverneur de Louisiane, Billy Nungesser, a déclaré à la chaîne de télévision locale WDSU que douze individus avaient été retirés de l'eau après l'accident. La priorité absolue des autorités et des équipages reste la sécurité de tous les passagers, des membres d'équipage et des premiers intervenants sur scène.

Réactions des autorités louisianaises

Le port de La Nouvelle-Orléans a indiqué qu'il s'agissait d'un incident toujours en cours et en évolution. Selon leur déclaration officielle, ni le nombre exact de blessés ni la cause précise de la collision n'avaient été confirmés au moment des faits. Les enquêteurs doivent encore déterminer les circonstances exactes qui ont mené à cette collision.

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La députée de Louisiane, Julia Letlow, a publiquement exprimé son soutien aux opérations en cours. Elle a prié pour le succès de la mission de sauvetage menée par les premiers secours dévoués sur les lieux, situés près du port de La Nouvelle-Orléans. Ses vœux vont également à la santé et à la sécurité de tous les passagers concernés par cet événement inattendu.

Conséquences et suivi de l'accident

Cet événement perturbe les opérations normales du port et soulève des questions sur la sécurité maritime dans la zone. Les autorités locales continuent de coordonner leurs efforts pour assurer le bien-être des victimes et des témoins. La situation reste sous surveillance étroite par les services de secours et les responsables portuaires.

Les investigations pour déterminer les responsabilités et les causes techniques de l'accident sont en cours. Les prochaines heures seront déterminantes pour comprendre comment un porte-conteneurs a pu percuter un navire amarré. La communauté maritime de La Nouvelle-Orléans attend les résultats de l'enquête officielle pour établir les responsabilités et prévenir de tels incidents à l'avenir.