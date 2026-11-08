Collison ferroviaire meurtrière près du Caire : sept morts et douze blessés

Un accident grave près d'Al-Ayyat fait sept morts et plus d'une centaine de blessés. Le président al-Sissi ordonne une enquête immédiate après la collision de deux trains.

Une collision grave entre deux trains s'est produite dimanche près d' Al-Ayyat, localisée au sud du Caire en Égypte. Cet accident a provoqué le déraillement de plusieurs wagons et a fait au moins sept morts. L'événement a également causé plus d'une centaine de blessés, nécessitant des soins hospitaliers urgents.

Détails de la collision et bilan officiel

Le ministère de la Santé a confirmé que sept passagers ont péri dans cet incident ferroviaire. Cent douze personnes sont actuellement soignées pour des blessures dans des hôpitaux situés dans le gouvernorat de Gizeh. Cette région administrative englobe la grande ville de banlieue du Caire où les secours se concentrent.

Also read Tir au hasard à Cracovie : six morts et motives d'extrême droite

Les autorités ferroviaires ont précisé les itinéraires des convois en cause. Un train voyageant de Gizeh vers Fayoum a percuté l'arrière d'un autre train se dirigeant vers le sud, en provenance du Caire à destination d'Assouan. Tous ces sites représentent d'importantes destinations touristiques pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Témoignages chaotiques sur le site de l'accident

Des journalistes ont observé plusieurs voitures de train renversées sur le côté sur les lieux de la collision. Certaines wagons ont été réduits à l'état de carcasses informes. L'une des extrémités du train a été transformée en un amas de ferraille. Le bout de l'autre convoi, éventré par l'impact violent, a basculé hors des rails dans une ferme voisine.

Advertisement

Abdel Wahed Mohamed, âgé de 31 ans, témoinsait depuis un café voisin. Il a déclaré que le train à destination d'Assouan était à l'arrêt lorsque le second train l'a percuté. L'accident s'est produit vers 13H30 heure locale. Six voitures se sont retournées suite à cette collision.

Ahmed Moussa, un témoin de 25 ans, a décrit la difficulté d'accéder aux victimes. Les secouristes ont dû creuser sous une voiture renversée pour atteindre les passagers coincés. Des personnes étaient empilées les unes sur les autres à l'intérieur des wagons déformés.

Réaction du président al-Sissi et historique local

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a suivi la situation avec une grande inquiétude. Il a ordonné aux autorités compétentes de mener une enquête d'urgence immédiate. L'objectif est de faire rendre compte de leurs actes à tous ceux dont la négligence serait avérée.

La région d'Al-Ayyat est tristement célèbre pour ses accidents ferroviaires. En 2002, elle avait été le théâtre de la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de l'Égypte. Plus de 370 personnes avaient péri dans un incendie sur un train de vacanciers au sud du Caire.

Advertisement

Le réseau ferroviaire égyptien a connu de nombreuses autres tragédies. En 2009, plusieurs collisions dans cette même région avaient fait des dizaines de victimes supplémentaires. Les 110 millions d'habitants du pays dépendent fortement de ce mode de transport.

Modernisation et investissements futurs

Le réseau constitue l'un des plus vastes d'Afrique continentale. Il a malheureusement connu nombre d'accidents mortels ces dernières décennies. Le bilan de cette collision confirme la nécessité de vérifications strictes.

Depuis dix ans, l'Égypte a investi des milliards de dollars dans la modernisation. Ces fonds ont servi à développer les infrastructures de transport nationales. De nouvelles autoroutes et des lignes ferroviaires à grande vitesse sont en construction pour sécuriser les déplacements.