Colombes : La neutralisation d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale contraint à l'évacuation de milliers d'habitants

Une importante opération de déminage a eu lieu à Colombes pour neutraliser une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de riverains ont été évacués, et malgré une tentative d'extraction du détonateur qui a échoué, l'engin sera enfoui et détruit sur place.

Près de 800 intervenants étaient mobilisés dimanche à Colombes , dans les Hauts-de-Seine, pour une opération d'une ampleur exceptionnelle visant à neutraliser une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.

La découverte de cet engin explosif, effectué le 10 avril, a nécessité l'évacuation préventive de milliers de riverains, marquant le début d'une journée sous haute tension.

L'opération de sécurisation du périmètre immédiat, d'un rayon de 450 mètres autour de la bombe, a débuté dès 07H00 et s'est achevée en milieu de matinée, garantissant la quiétude des lieux avant l'intervention des experts.

Les démineurs du laboratoire central de la préfecture de police (LCPP), spécialistes reconnus dans le traitement des menaces d'artillerie ancienne, ont officiellement commencé leur travail de neutralisation à 10H30, rue des Champarons.

Dans le secteur interne du périmètre, bouclé par des barrières, les rues étaient désertes à l'approche de l'heure H. Des patrouilles de la police nationale effectuaient des rondes finales, diffusant des messages de prévention par mégaphone pour alerter les derniers habitants sur l'imminence du bouclage définitif.

Un second périmètre, plus étendu sur un kilomètre, interdisait tout rassemblement en extérieur. Les résidents se trouvaient ici dans un environnement ponctué par la présence de nombreux véhicules des services de secours et de sécurité : Croix-Rouge, protection civile, sapeurs-pompiers, police et gendarmerie.

Avertis de l'opération par le système d'alerte FR-Alert, les milliers de personnes contraintes à l'évacuation prenaient leur mal en patience dans les cinq centres d'accueil mis en place par les communes. Des bénévoles de la protection civile et des employés municipaux s'attelaient à rendre le séjour aussi supportable que possible, distribuant café et biscuits, et proposant des activités ludiques aux enfants, allant des bandes dessinées aux jeux de construction Kapla, en passant par des cerceaux.

Une salle spécifique, équipée de lits de camp, avait été aménagée pour assurer le repos des 220 personnes considérées comme vulnérables et prises en charge par les secours.

Malheureusement, la tentative d'extraction du détonateur de la bombe a échoué en milieu de journée, contraignant les démineurs à opter pour un scénario de destruction sur place.

La préfecture de police a annoncé que l'engin serait enfoui dans une fosse de deux mètres de profondeur avant d'être fait exploser, une procédure plus longue mais jugée nécessaire pour garantir la neutralisation complète de la menace.

Deux approches avaient été envisagées dès le début de l'intervention à 10H30. La première, privilégiée, consistait en l'extraction délicate du détonateur. Cependant, cette manœuvre n'a pu être réalisée, obligeant les équipes à passer à la seconde option : l'enfouissement et la mise à feu contrôlée.

Ces opérations de déminage, désormais concentrées sur l'enfouissement et la destruction de l'engin, devaient s'étendre sur plusieurs heures supplémentaires, prolongeant l'attente des habitants évacués dès l'aube. La durée totale de l'intervention, initialement estimée à huit heures, s'est vue prolongée en raison de ce revers technique.

Les résidents, qui avaient quitté leur domicile en matinée, devaient attendre le signal de retour, sous la forme d'un SMS définitif, potentiellement jusqu'à 19H00 au plus tard, pour pouvoir regagner leurs habitations en toute sécurité.

La mobilisation exceptionnelle des services de l'État et des collectivités territoriales a permis de gérer au mieux cette situation complexe, rappelant la fragilité de la mémoire urbaine et la nécessité d'une vigilance constante face aux vestiges du passé





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