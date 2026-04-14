Colombie : L'abattage de 80 hippopotames envisagé face à l'échec de la relocalisation

La Colombie se trouve confrontée à un défi majeur : la gestion d'une population croissante d'hippopotames, descendants d'animaux importés par le baron de la drogue Pablo Escobar. Face à l'échec des efforts de relocalisation, le gouvernement colombien envisage désormais l'abattage de 80 hippopotames pour maîtriser la population et protéger l'écosystème local. La ministre de l'Environnement souligne l'urgence de la situation et les risques posés par ces animaux, qui menacent la faune indigène, endommagent les cultures et constituent un danger pour les habitants.

La ministre de l' Environnement , Irene Vélez Torres, a annoncé que les autorités envisagent d'abattre une population d'environ quatre-vingts hippopotames.

Cette décision intervient suite à l'échec des tentatives de relocalisation des animaux dans des zoos et parcs naturels à l'étranger. Des pays tels que le Mexique, l'Inde et les Philippines avaient été initialement envisagés comme destinations potentielles, mais ces projets se sont heurtés à des difficultés logistiques et réglementaires, rendant la relocalisation impossible pour le moment.

La ministre a souligné l'urgence de la situation, mettant en garde contre une croissance démographique incontrôlée de la population d'hippopotames. Le nombre d'hippopotames en Colombie est actuellement estimé à 200 individus. Sans une intervention rapide, ce chiffre pourrait atteindre le millier d'ici 2035, ce qui représente une menace significative pour l'écosystème local et la sécurité des populations.

Des mesures de contrôle sont donc impératives pour éviter une catastrophe écologique et des risques accrus pour les communautés locales.





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