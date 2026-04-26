Colombie : Un attentat à la bombe fait au moins 20 morts et 36 blessés

Un attentat à la bombe survenu sur une route du sud-ouest de la Colombie a causé la mort d'au moins 20 personnes et blessé 36 autres, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle. Les autorités accusent une dissidence des FARC.

Un attentat à la bombe dévastateur a frappé une route du sud-ouest de la Colombie samedi, entraînant un bilan tragique d'au moins 20 morts et 36 blessés.

Cet acte de violence intervient dans un contexte de tensions croissantes, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle, et s'inscrit dans une série d'attaques qui secouent le pays. Le gouverneur de la région du Cauca, Octavio Guzma, a confirmé le nombre de victimes dans un message publié sur la plateforme X, soulignant la gravité de la situation.

Un précédent bilan, établi par les autorités médico-légales, faisait état de 19 corps, mais le nombre de décès a malheureusement été révisé à la hausse. L'attaque a eu lieu sur la route Panaméricaine, un axe routier vital reliant les villes de Cali et Popayan, près des localités de Cajibio et El Tunel. Des témoins oculaires rapportent qu'une bombe artisanale a frappé de plein fouet plus d'une dizaine de véhicules, semant la panique et la destruction.

L'explosion s'est produite en pleine campagne électorale, où les questions de sécurité occupent une place centrale dans les débats. Les autorités colombiennes ont rapidement pointé du doigt la principale dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), un groupe qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016 et qui continue de semer la terreur à travers le pays. Cette dissidence est accusée de mener des opérations visant à déstabiliser le gouvernement et à perturber le processus électoral.

Les images diffusées par l'Agence France-Presse (AFP) témoignent de l'ampleur des dégâts : des corps gisant au sol, des véhicules complètement détruits et des cratères profonds creusés dans la chaussée. La zone de l'explosion, située dans le département du Cauca, est une région traditionnellement contrôlée par divers groupes armés, ce qui rend la situation particulièrement complexe et volatile.

Les forces de l'ordre ont déployé d'importants moyens pour sécuriser la zone et mener des investigations afin d'identifier les responsables de cet attentat odieux. L'enquête se concentre notamment sur la fabrication et la pose de l'engin explosif, ainsi que sur les motivations des auteurs. Les témoignages des survivants sont poignants.

Francisco Javier Betancourt, un producteur de café qui se trouvait sur les lieux de l'attaque, a raconté à l'AFP avoir été projeté, avec son véhicule, à plusieurs mètres par la force de l'explosion. Il a exprimé sa peur et son désespoir face à la situation sécuritaire du pays. Ses paroles reflètent le sentiment d'insécurité qui règne dans de nombreuses régions de la Colombie, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin au conflit armé.

L'attentat de samedi est un rappel brutal des défis auxquels le pays est confronté en matière de sécurité et de paix. Il soulève également des questions sur l'efficacité de l'accord de paix de 2016 et sur la nécessité de renforcer les mesures de protection des civils. La communauté internationale a condamné cet acte de violence et a exprimé sa solidarité avec le peuple colombien.

De nombreux pays ont offert leur aide pour soutenir les efforts du gouvernement colombien dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. La situation reste tendue dans la région du Cauca, et les autorités appellent à la prudence et à la vigilance





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombie Attentat Bombe FARC Cauca Élections Violence Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruxelles : Les survols aériens intensifiés exaspèrent les riverainsLes habitants du nord de Bruxelles se plaignent d'une augmentation significative des survols aériens, particulièrement la nuit, rendant leur quotidien invivable. La trajectoire RNP 07, liée à la piste 07 de l'aéroport de Bruxelles-National, est au cœur de la polémique.

Read more »

Incendies de forêt en Iwate : 700 hectares ravagésDe vastes incendies continuent de ravager les zones montagneuses de la région d'Iwate au Japon, ayant déjà brûlé 700 hectares. Les autorités ont mobilisé des hélicoptères, des pompiers et les forces d'autodéfense pour lutter contre les flammes et évacuer les résidents. Le risque d'incendies est accru par des hivers plus secs, rappelant un incendie majeur en 2025.

Read more »

Kevin De Bruyne dépasse les 100 buts dans les grands championnats européensKevin De Bruyne a atteint un jalon important en marquant son 100e but dans les grands championnats européens lors de la victoire de Naples contre Cremonese. Cette performance souligne sa longévité et son talent exceptionnel.

Read more »

Les Flammes 2024 : Une Cérémonie Éblouissante Célèbre les Cultures UrbainesLa quatrième édition de la cérémonie des Flammes à Paris a mis à l'honneur les talents de la musique urbaine, avec des performances mémorables, des récompenses prestigieuses et des messages forts sur l'engagement social et la résilience artistique.

Read more »

Tensions entre les mutualités et les médecins contrôleurs concernant les arrêts maladie et les allocationsDes désaccords persistent entre Valerie Van Peel et Luc Van Gorp concernant le rôle des médecins contrôleurs des mutualités et l'attribution des allocations aux personnes malades de longue durée. La question de l'indépendance des médecins contrôleurs et la stigmatisation des bénéficiaires d'allocations majorées sont au cœur du débat.

Read more »

Belgique : Pression fiscale record sur le travail, le travailleur isolé le plus touchéUne nouvelle étude de l'OCDE confirme que la Belgique détient le record de la pression fiscale sur le travail parmi les pays industrialisés, avec un impact particulièrement fort sur les travailleurs isolés. L'analyse met en lumière les choix politiques qui expliquent cet écart et les conséquences pour les citoyens.

Read more »