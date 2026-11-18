Colruyt lance un service de retrait en casiers à Gand pour les clients Okay City. Découvrez les horaires, les tarifs et les modalités d'accès à ce nouveau point de vente.

Le groupe de grande distribution belge Colruyt a officiellement inauguré, ce mercredi, une nouvelle infrastructure logistique située en plein centre-ville de Gand. Cette initiative vise à simplifier le processus de récupération des commandes passées via la plateforme numérique Collect&Go pour les habitants de la métropole flamande.

Mise en place de casiers réfrigérés et non réfrigérés

L'entreprise a déployé des casiers de stockage spécifiques pour permettre aux clients de récupérer leurs achats sans pénétrer dans les magasins. Ces installations comprennent à la fois des unités réfrigérées pour les denrées périssables et des compartiments non réfrigérés pour les produits secs.

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Ces casiers sont accessibles du lundi au vendredi entre 09h00 et 23h00, offrant une flexibilité horaire étendue pour les travailleurs et les étudiants. Le week-end, les points de collecte restent ouverts jusqu'à 19h00, assurant une disponibilité continue durant les jours de repos.

Conditions de commande et délais de disponibilité

Les consommateurs peuvent passer leurs commandes via le service en ligne et prévoir un retrait trois heures plus tard, à condition que l'heure de collecte soit au minimum 11h00. Cette règle garantit au personnel du magasin le temps nécessaire pour préparer les sacs et les stocker correctement.

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Le système fonctionne sur une base de code PIN unique envoyé au client dès que sa commande est prête. Ce code sécurise l'accès au compartiment dédié, permettant un retrait autonome et rapide sans interaction humaine nécessaire.

Options de livraison et tarifs appliqués

Au-delà du simple retrait en casier, Colruyt propose également une option de livraison à vélo pour les particuliers souhaitant une livraison directe. Le tarif de service s'établit à 5,95 euros pour l'utilisation des casiers de collecte.

Pour ceux qui privilégient la livraison à domicile via le réseau de cyclistes, le coût du service est fixé à 12,95 euros. Ces frais couvrent la logistique nécessaire au transport des biens depuis le magasin jusqu'au domicile du client.

Assortiment Okay City et stratégie urbaine

Ce nouveau dispositif s'inscrit dans la volonté de Colruyt de renforcer sa présence commerciale dans les zones urbaines denses. L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques d'une population citadine croissante qui recherche des solutions d'approvisionnement rapides.

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Les produits disponibles proviennent de la sélection Okay City, incluant fruits, légumes, pain, ainsi que divers produits du quotidien. Ces articles sont stockés à proximité immédiate du magasin Okay City situé sur l'avenue Hoogpoort, facilitant ainsi la chaîne d'approvisionnement interne.