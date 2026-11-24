Le groupe Colruyt annonce une rupture stratégique majeure en ouvrant ses magasins traditionnels le dimanche matin pour contrer la baisse de parts de marché et la pression concurrentielle en Belgique.

Le groupe belge Colruyt opère un changement de cap radical et historique dans sa stratégie commerciale. La plus grande enseigne de supermarchés du pays confirme officiellement ce mardi sa volonté d'ouvrir ses " magasins traditionnels " le dimanche matin. Cette décision marque une rupture nette avec les précédentes positions de l'entreprise, qui s'était longtemps opposée à l' ouverture dominicale pour des raisons de rentabilité et de structure des coûts salariaux.

Rupture avec la politique d'ouverture précédente

Jusqu'à présent, la direction de Colruyt estimait que les coûts salariaux liés à une ouverture le dimanche risquaient de compromettre sa promesse de prix bas. L'enseigne jugeait ces ouvertures insuffisamment rentables pour ses grandes surfaces classiques. Cependant, le groupe ouvre déjà ses magasins de proximité Okay le dimanche, ce qui créait une disparité dans l'offre de service. Ce changement de stratégie intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de la grande distribution. Alors que les ouvertures dominicales se multiplient en Belgique, la part de marché du groupe Colruyt est sous pression.

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Pression concurrentielle et adaptation du modèle

Les concurrents de Colruyt multiplient les initiatives pour capter la clientèle du week-end, réduisant progressivement l'avantage concurrentiel de l'enseigne sur les tarifs. La direction a dû réévaluer son modèle économique pour maintenir sa position dominante. L'entreprise est actuellement en train d'informer son personnel de cette nouvelle orientation. Davantage de détails sur les modalités de ces ouvertures dominicales seront communiqués dans le courant de la journée de mardi. Les employés seront progressivement sensibilisés aux nouvelles horaires et aux conditions de travail associées à cette ouverture étendue.

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Impact immédiat sur les consommateurs et le secteur

Cette décision aura un impact direct sur les habitudes d'achat des Belges, offrant une flexibilité accrue pour les ménages qui ne peuvent se rendre au supermarché en semaine. La mise en place de ces horaires étendus vise à recentrer l'attention sur l'expérience client et la disponibilité du produit. Les observateurs du secteur notent que cette évolution pourrait inciter d'autres acteurs majeurs de la distribution à reconsidérer leurs propres stratégies de week-end. La transparence sur les implications financières pour le personnel reste un point clé pour l'acceptation interne de ce changement structurel.

Prochaines étapes et calendrier de déploiement

Les premières ouvertures dominicales pour les magasins traditionnels de Colruyt s'inscriront dans une phase de test et d'ajustement progressif. Le groupe entend surveiller de près les indicateurs de performance pour évaluer la rentabilité réelle de cette nouvelle offre. Les négociations internes se poursuivent pour harmoniser les équipes et garantir la continuité du service. Les consommateurs belges devront attendre les annonces officielles détaillées pour connaître les horaires précis et les conditions d'accès à ces magasins traditionnels le dimanche matin.