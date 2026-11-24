Le groupe Colruyt annonce l'ouverture dominicale de ses 267 supermarchés Laagste Prijzen. Cette décision stratégique vise à capturer 8 % du marché et contrer la baisse de parts de marché face à la concurrence.

Colruyt a officiellement annoncé son intention d'ouvrir l'intégralité de ses supermarchés situés en Belgique les dimanches et jours fériés. Cette décision majeure concerne les 267 magasins Laagste Prijzen ainsi que les points de retrait Collect&Go, marquant un changement profond dans la stratégie commerciale du géant de la distribution belge.

Une évolution stratégique vers l'ouverture dominicale

Stefan Goethaert, le directeur général de Colruyt, justifie cette décision par une évolution nette des habitudes de consommation des ménages belges. Le groupe relève que les dimanches et jours fériés sont devenus des jours de courses à part entière pour une large partie de la population.

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Les données internes de Colruyt confirment cette tendance lourde : 85 % des ménages belges ont effectué des achats alimentaires un dimanche au cours de l'année écoulée. Les dépenses réalisées durant ces jours non ouvrables représentent désormais 8 % du marché total, un chiffre qui continue d'augmenter régulièrement.

Contexte concurrentiel et pertes de parts de marché

Cette annonce intervient dans un contexte où Colruyt a subi une baisse de son part de marché pour la première fois de son histoire l'année dernière. La décision de rouvrir les grands supermarchés semble directement liée à la nécessité de contrer cette érosion commerciale face à une concurrence de plus en plus agressive.

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Le leader du secteur n'est plus le seul acteur à proposer des ouvertures dominicales. Les groupes concurrents Aldi et Lidl ont déjà exprimé leur volonté d'ouvrir leurs magasins les dimanches. Par ailleurs, Colruyt maintient déjà l'ouverture de ses supermarchés Okay le dimanche matin depuis le début de l'année 2026, ainsi que ceux des chaînes Spar et Cru.

Négociations sociales et impact sur les employés

La mise en œuvre de cette nouvelle politique nécessitera des négociations approfondies avec les partenaires sociaux et les syndicats durant les prochains mois. Le statut exact des horaires, notamment la durée complète de l'ouverture dominicale, reste encore à définir lors de ces discussions.

Stefan Goethaert reconnaît que cette transition représente un défi logistique et humain significatif pour l'ensemble du personnel. Le groupe exprime sa confiance dans la capacité de toutes les parties prenantes à accepter cette adaptation sociétale, en cherchant à équilibrer les intérêts de l'entreprise et les conditions de travail des salariés.