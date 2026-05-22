Colsaerts termine sa carrière du golf professionnel, déchiré après son dernier grandessai

Epouvantable et déchiré, Max Colsaerts a marqué la fin de sa carrière du golf professionnel après avoir jouer son dernier tournoi, le Rinkven International, par chez lui au Danemark.Le Belge, originaire de la Wallonie et reconnu comme l'un des talents de la scène internationale, a rendu une carte de 69, deux sous le par, mais il n'a pas pu passer le cut pour deux coups, ce qui signifie la fin de sa carrière, à 43 ans.

Sur le parcours du Rinkven International, Colsaerts a rendu une carte de 69, deux sous le par, après un eagle, trois birdies et trois bogeys.

Mais cela ne suffit pas pour accéder aux deux derniers tours. Avec son total de 141, un sous le par, il manque le cut pour deux coups. Ce qui signifie la fin de sa carrière, à 43 ans. Colsaerts n'a pas caché son émotion après avoir joué le dernier trou de sa carrière.

J'ai appris ces dernières années que c'était normal de montrer ses émotions. J'espère que les gens comprendront ce que cela signifie pour la majorité d'entre nous de faire ça pour vivre, d'avoir de bons moments, mais aussi de traverser de mauvais moments, c'est pour ça qu'il y avait des larmes. Le Bruxellois n'a pas réussi à passer le cut, malgré un deuxième tour conclu en deux sous le par. J'ai commencé à y croire à nouveau.

Lorsque j'ai réussi un eagle au 6e trou, c'était probablement le plus gros cri du public que j'ai entendu ces dernières années, c'était fantastique. C'est juste dommage que je n'ai pas pu passer le cut et jouer le weekend, mais j'ai fait un bon tour, dans un style Colsaerts. J'avais des hauts et des bas toutes la journée, ce qui a été l'histoire de ma vie.

Pour ses débuts, il s'était offert un match mémorable le vendredi, associé à l'Anglais Lee Westwood, en battant les Américains Tiger Woods et Steve Stricker. Ce point aura contribué à la victoire européenne obtenue miraculeusement le dimanche, alors que l'équipe était menée 10 à 6 le samedi soir. Être originaire de Belgique, percer sur la scène internationale et disputer la Ryder Cup… Je pense avoir un peu contribué à l'explosion du golf en Belgique.

Je suis diagnosed d'une maladie rénale rare en 2022, mais j'ai poursuivi mon histoire en Ryder Cup en devenant vice-capitaine de l'équipe européenne victorieuse en 2023 à Rome, couronnant sa carrière





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golf Max Colsaerts Career Ryder Cup Belgium Europe Golf Explosion Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guy Verhofstadt bénéficie d'un sursis après avoir grillé un feu rouge à BrugesL'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a obtenu un jugement avec sursis du tribunal de police de Bruges pour avoir commis une infraction routière en grillant un feu rouge le 27 avril 2025. Malgré les risques d'une amende significative et d'une suspension de permis, le juge a considéré le casier judiciaire vierge et le parcours exceptionnel de l'accusé. Verhofstadt devra seulement payer 33,41 euros de frais de justice.

Read more »

C’est mort : un petit génie de la F1 veut faire les 24h du Nürburgring… mais se prend un stop de son équipeIl n’y aura pas de copie conforme de l’aventure de Max Verstappen aux dernières 24h du Nürburgring. Kimi Antonelli, le leader actuel du championnat et pilote Mercedes, ne pourra pas courir rapidement sur la Nordschleife.

Read more »

Comprendre un Max : faut-il annoncer l'utilisation de l'IA dans une publication ?Le bourgmestre de Braine-l'Alleud, Vincent Scourneau, a publié une photo sur sa page Facebook. On y reconnaît le parc du...

Read more »

Max Verstappen: Peur du départ de la Formule 1 dès 2027, retour des plaisirs aux 24h du NürburgringLes doutes de Max Verstappen quant à son avenir dans la Formule 1 dilemma du départ dès 2027, tandis que la participation à l’endurance a permis de redécouvrir le plaisir. L'un des leaders du championnat mondial soutient son espoir pour sa participation future.

Read more »