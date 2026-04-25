Des affrontements violents ont éclaté dans plusieurs villes du Mali, dont la capitale Bamako, entre l'armée et des groupes terroristes non identifiés. Le Front de Libération de l'Azawad (FLA) et Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) sont impliqués dans ces combats.

Des combats éclatent dans plusieurs villes du Mali , notamment à Bamako , la capitale, opposant l'armée à des groupes terroristes non identifiés qui ont attaqué des casernes militaires.

L'armée malienne a confirmé ces attaques coordonnées dans un communiqué de presse, assurant que la situation est désormais sous contrôle. Des sources au sein des services de sécurité et un parlementaire malien ont signalé dès le matin des échanges de tirs à Bamako. Les villes de Gao et Kidal, situées dans le nord du pays, ainsi que Sévaré, dans le centre, ont également été le théâtre de ces affrontements.

Même Kati, la ville au nord-ouest de Bamako où réside le général et chef de l'État malien Assimi Goïta, a été visée par des tirs. Parmi les groupes impliqués, le Front de Libération de l'Azawad (FLA) revendique la prise de contrôle de plusieurs positions à Kidal et Gao. Son porte-parole, Mohamed Elaouloud Ramadane, a déclaré à l'agence Reuters que ses forces armées contrôlent désormais la ville de Kidal, précisant que le gouverneur a pris la fuite.

Cette ville était précédemment sous le contrôle de l'armée malienne et de mercenaires russes. Des informations suggèrent également la participation de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. JNIM a été responsable d'attentats en 2024, notamment contre l'aéroport de Bamako et un camp militaire d'entraînement dans la même ville. Bien que le groupe n'ait pas encore revendiqué ces attaques, il est considéré comme l'une des organisations armées les plus actives de la région.

JNIM est né en 2017 de la fusion de divers groupes rebelles qui avaient combattu les forces françaises et maliennes lors d'une insurrection violente dans le nord du Mali en 2012. Le nombre exact de combattants JNIM est inconnu, mais le Washington Post l'estime à environ 6 000. Depuis sa création, JNIM a causé la mort de milliers de personnes, avec un bilan de 207 décès entre janvier et avril de cette année, selon les chiffres d'ACLED.

L'objectif principal de JNIM est la conquête de territoires et l'élimination de l'influence occidentale dans la région, certains experts suggérant que le groupe ambitionne de contrôler l'ensemble du Mali. Ces événements se déroulent dans un contexte de tensions croissantes au Mali, qui s'est progressivement éloigné de l'Occident et renforcé ses liens avec la Russie. Les dirigeants militaires maliens avaient promis de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, mais ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits.

Le Mali est confronté à des attaques jihadistes depuis plus de dix ans. Malgré les assurances de l'armée concernant le retour au calme, les États-Unis et le Royaume-Uni déconseillent à leurs citoyens de se rendre au Mali et recommandent à ceux qui s'y trouvent actuellement de rester confinés. La situation souligne la fragilité de la sécurité dans la région du Sahel et les défis persistants auxquels le Mali est confronté pour lutter contre le terrorisme et restaurer la paix.

L'instabilité actuelle pourrait avoir des conséquences importantes pour la région, notamment en termes de flux de réfugiés et de propagation de l'extrémisme. La complexité du paysage sécuritaire malien, avec la présence de multiples groupes armés et l'influence de puissances étrangères, rend la résolution de la crise particulièrement difficile.

Il est crucial que la communauté internationale continue de soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité au Mali, tout en respectant la souveraineté du pays et en tenant compte de ses préoccupations légitimes en matière de sécurité





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