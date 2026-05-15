Comité des ministres du Conseil de l'Europe approuve la création d'un tribunal pénal international pour juger l'agression de l'Ukraine

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a approuvé une résolution posant les bases du ''comité de direction' du futur tribunal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé le principe de cette nouvelle instance judiciaire l'an dernier avec un accord signé avec le Conseil de l'Europe. Ce tribunal doit permettre de contourner l'impossibilité de juger la 'crime d'agression' à la Cour pénale internationale (CPI). La Russie a indiqué qu'elle ne recevra pas les décisions dudit tribunal.

Réuni vendredi à Chisinau en Moldavie, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a approuvé une résolution posant les bases du 'comité de direction' du futur tribunal.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait signé un accord en ce sens avec le Conseil de l'Europe, a lancé le principe de cette nouvelle instance judiciaire l'an dernier. Cette future instance judiciaire doit permettre de contourner l'impossibilité de juger la 'crime d'agression' à la Cour pénale internationale (CPI), non reconnue par Moscou.

La Russie, exclue du Conseil de l'Europe en 2022 après le début de la guerre avec l'Ukraine, a indiqué qu'elle considérerait comme 'nulles et non avenues' les décisions du futur tribunal. Il faut désormais donner suite à cet engagement politique en garantissant son fonctionnement et son financement, a insisté Alain Berset





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conseil De L'europe Tribunal Crime D'agression Listes Des Membres Financement Ivoire Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Commission européenne propose de bannir la thérapie de conversion en EuropeL'UE a jugé qu'elle n'avait pas les compétences légales pour bannir complètement les thérapies de conversion, mais les recommandera de bannir ces pratiques dans tous les pays de l'UE à partir de 2027. Le groupe 'Against Conversion Therapy' déplore cette décision trop déboussolante et urge l'UE d'agir rapidement pour protéger les plus vulnérables de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

Read more »

Le Pentagone annule le déploiement de milliers de militaires américains en EuropeLes Etats-Unis ont soudainement annulé le déploiement de quelque 4000 militaires en Europe, rapportent The Wall Street...

Read more »

Massive drone and missile attack on Ukraine, causing casualties and damage to KievThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday. The attack resulted in one death and over thirty injuries, 48 hours after a ceasefire with Russia expired. Kiev, the capital, was particularly affected, with damage reported at over twenty sites across the city, including civilian sites. Journalists observed intense explosions and the activation of air defense systems throughout the night. Zelensky accused Russia of not respecting the ceasefire and urged the international community to take action. The attack followed a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II, which was marred by accusations of violations on both sides. The Ukrainian president also emphasized the timing of the attack coinciding with a visit by the US president to China, suggesting a possible connection.

Read more »

Massive drone and missile attack on Ukraine, five dead, 30 injured, after ceasefire expiredThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday, following the expiration of a ceasefire with Russia. The attack resulted in five deaths and over 30 injuries, with rescue operations still underway in Kiev after a drone struck a nine-story residential building, causing significant damage. The attack occurred 48 hours after a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II. The Ukrainian president also mentioned the presence of violent explosions and the activation of air defense systems in Kiev during the attack.

Read more »