Comme chaque année, les téléspectateurs se posent la question du boycott de la Coupe du Monde aux USA

Les États-Unis de Donald Trump accueilleront une grande partie des matchs, aux côtés du Canada et du Mexique. La FIFA a une responsabilité dans ces choix, et c'est quand même étonnant qu'on aille toujours choisir des pays très polémiques. L'organisation de cette édition de la Coupe du monde est critiquée, avec des produits dérivés, une mi-temps en quatre quarts temps qui permet de vendre de la publicité, et des billets aux prix prohibitifs pour les fans de football venant de loin.

Comme en 2022 avant la Coupe du monde au Qatar, certains téléspectateurs se posent la question du boycott de la compétition, alors que les États-Unis de Donald Trump accueilleront une grande partie des matchs, aux côtés du Canada et du Mexique.

'À chaque édition ou presque, la question du boycott s’est posée', rappelle Gilles Goetghebuer, qui cite en exemples la Coupe du monde sous l’Argentine de Pinochet en 1978, ou ceux de 1934 organisés par l’Italie fasciste. Pour le journaliste, 'la FIFA a une responsabilité dans ces choix, et c'est quand même étonnant qu'on aille toujours choisir des pays très polémiques'.

Car l'ombre du président américain plane sur la compétition, affichant sa proximité avec le président de la Fédération du football mondial Gianni Infantino, et menaçant de faire intervenir sa police de l'immigration ICE dans les stades. Un spectacle que peu de supporters internationaux souhaitent cautionner. Mais c'est surtout l'organisation de cette édition de la Coupe du monde qui est critiquée.

Pour Gilles Goetghebuer, la FIFA 'américanise le sport, avec des produits dérivés, cette mi-temps en quatre quarts temps qui permet de vendre de la publicité', et des billets aux prix plus que prohibitifs pour les fans de football venant de loin. Beaucoup de Belges devront s'organiser pour voir les matchs à la télévision, entre le décalage horaire avec l'Amérique, et le grand nombre d'équipes présentes sur la ligne de départ.

'Pendant plus de deux semaines, on va jouer 70 matchs pour éliminer 14 équipes. Ce n'est pas bien pour les joueurs qui jouent déjà beaucoup trop, ça diminue le niveau de jeu', estime Benjamin Deceuninck. Il faudra attendre longtemps pour voir les grandes équipes s'affronter, ce qui risque de perdre une partie du public en cours de route. D'autant plus que, pour l'observateur du championnat belge, 'l'enthousiasme naît des grandes victoires plus que des événements.

On est passé pas si loin du titre majeur, ce qui aurait été inouï. Maintenant, je ne vais pas vendre un faux suspense, normalement on ne la gagnera pas. C'est plus difficile dès lors de se dire que ça va être un moment inoubliable pour tout le monde'. Les deux journalistes rappellent tout de même que la Coupe du Monde reste un des événements les plus populaires au monde.

'Avant les Jeux Olympiques de Paris, on cherchait aussi la ferveur et la fièvre dans la capitale. Au bout du compte, c'était quand même une belle réussite', rappelle Gilles Goetghebuer. Les fans de footballs sont toujours concentrés sur les saisons qui ne sont pas encore terminées, et particulièrement les compétitions européennes.

'On est un peu dans l'instant présent', selon Benjamin Deceuninck. Le présentateur de La Tribune compare les chiffres des événements majeurs du sport : 'Les audiences de la Champions League décollent toujours au niveau des quarts et demi-finales. Les matchs de la Coupe du Monde et de l'Euro font bien plus d'audience.

Il y a des gens qui ne regardent jamais le foot de l'année, mais regardent la Coupe du Monde et l'Euro, parce qu'on supporte son pays, on joue à celui qui est le plus fort. C'est toujours sympa de pouvoir vanner le grand voisin français, si un jour on le bat'. ► Écoutez ci-dessus l'intégralité de ce débat dans le podcast du Monde en direct





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