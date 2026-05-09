Entre sobriété militaire inhabituelle et trêve imposée par Donald Trump, la Russie a célébré la victoire de 1945 dans un climat de haute sécurité et d'incertitude géopolitique.

La place Rouge de Moscou a accueilli les célébrations du 9 mai, marquant l'anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, mais l'événement s'est déroulé dans une atmosphère singulière et empreinte d'une tension palpable.

Contrairement aux années précédentes, le défilé s'est distingué par une absence totale d'équipements militaires lourds. Aucun char d'assaut, aucun lance-missiles, ni même de colonnes de cadets issus des écoles militaires n'ont défilé devant les tribunes, réduisant la pompe habituelle à une cérémonie d'une brièveté frappante de quarante-cinq minutes seulement.

Cette sobriété inhabituelle reflète sans doute le climat d'insécurité et les menaces persistantes d'attaques de drones ukrainiens visant à perturber les festivités, ainsi que la crainte de frappes russes en représailles contre Kiev. Pour prévenir tout incident majeur, les autorités russes ont instauré un dispositif de sécurité drastique, allant jusqu'à couper l'accès à l'internet mobile dans le centre-ville de la capitale.

Cette mesure a provoqué l'agacement et la confusion des Moscovites et des touristes, à l'image de l'infirmière Oksana venue de l'Oural ou de l'économiste Elena, se retrouvant incapables d'utiliser leurs outils de navigation numériques dans des rues étrangement désertes, transformant la célébration en un moment de malaise technologique et social. Depuis la tribune officielle, Vladimir Poutine a utilisé ce moment hautement symbolique pour tenter de mobiliser la population autour de l'effort de guerre.

Le président russe a dressé un parallèle direct entre les exploits de la génération victorieuse de 1945 et les actions des soldats engagés aujourd'hui dans l'opération militaire spéciale en Ukraine. Selon lui, les troupes russes font face désormais à une agression soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan, transformant ainsi la mémoire historique de la lutte contre Adolf Hitler en un levier de légitimation pour la campagne actuelle.

Ce discours trouve un écho chez certains citoyens, comme Lidia, une femme de 82 ans qui, tout en souhaitant la signature d'accords de paix, estime qu'il faut d'abord chasser les forces ukrainiennes du territoire revendiqué par le Kremlin, notamment dans le Donbass. Cependant, l'isolement diplomatique de la Russie était palpable lors de cet événement.

La liste des dignitaires étrangers était extrêmement réduite, se limitant aux dirigeants du Bélarus, de la Malaisie, du Laos et au Premier ministre slovaque Robert Fico, sans oublier les représentants des républiques séparatistes géorgiennes. Ce dépouillement diplomatique souligne la rupture profonde entre Moscou et une grande partie de la communauté internationale alors que le conflit entre dans sa cinquième année. L'ombre de la diplomatie américaine a pesé lourdement sur ces commémorations, notamment grâce à l'intervention in extremis de Donald Trump.

C'est le président américain qui a annoncé l'établissement d'un cessez-le-feu de trois jours, accepté tant par Kiev que par Moscou. Ce pacte, communiqué via la plateforme Truth Social, prévoyait non seulement l'arrêt des hostilités mais aussi un échange massif de mille prisonniers de chaque côté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs ordonné à ses troupes de ne pas cibler le défilé moscovite en signe d'acceptation de cette trêve fragile.

Malgré cet espoir, le souvenir des tentatives précédentes non respectées demeure vif. Parallèlement, des discussions cruciales ont repris en Floride entre négociateurs américains et ukrainiens, après avoir été temporairement occultées par les tensions exacerbées au Moyen-Orient.

Alors que Zelensky espère une venue prochaine des négociateurs américains sur le sol ukrainien, le bilan humain du conflit reste effroyable avec des centaines de milliers de morts, faisant de cette guerre l'affrontement le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'espoir d'une issue proche, évoqué avec optimisme par Donald Trump, se heurte à la réalité d'un terrain où les exigences territoriales russes restent fermes, rendant toute résolution durable complexe et incertaine





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