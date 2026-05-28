Comment abordez-vous la sexualité avec les jeunes ? Sensoa lance une (inclusif) coffre de sensibilisation pour les écoles

Sensoa lance une nouvelle coffre de sensibilisation pour les écoles, 'Tussen de lakens', qui vise à donner aux jeunes des informations correctes, inclusives et scientifiquement étayées sur la sexualité.

Hoe abordez-vous la sexualité avec les jeunes ? Sensoa lance une (inclusif) coffre de sensibilisation pour les écoles . Sensoa introduit avec 'Tussen de lakens' un nouveau coffre de sensibilisation pour les écoles .

L'ambition ? Donner aux jeunes des informations correctes, inclusives et scientifiquement étayées, tout en soutenant et allégeant les enseignants.

'Les jeunes équipés de connaissances sur les relations et la sexualité sont mieux armés contre le comportement transgressif et font également des choix plus conscients', déclare Nico Bogaerts, directeur de Sensoa. Comment abordez-vous les thèmes tels que le développement corporel et la puberté, la reproduction, l'anticonception, les STIs, le VIH et l'expérience de la sexualité avec les élèves ? Ce n'est pas toujours évident.

C'est pourquoi Sensoa, le centre d'expertise flamand pour la santé sexuelle, essaie d'aider les enseignants avec un coffre de sensibilisation. Un type de kit d'enseignement pour les relations et la sexualité. La 'Tussen de lakens'-coffre est remarquablement tactile. Elle contient des moyens de contraception tels qu'un préservatif, la pilule et un stérilet, mais également 16 grandes planches avec des dessins des organes génitaux masculins et féminins, des corps nus divers et des explications sur par exemple le muco.

La coffre aide donc à transmettre des connaissances aux élèves. En outre, les 28 activités de travail jouent un rôle fort sur les attitudes et les compétences.

'Ainsi, l'activité de travail 'Dobbelzinnig' aide les jeunes à exprimer une opinion personnelle et argumentée sur divers thèmes sexuels', on entend. 'Cela les incite également à se tenir respectueusement et ouvertement envers les opinions et les expériences de leurs camarades d'élève.

' En outre, Sensoa souhaite jouer activement sur la diversité en Flandre. 'C'est pourquoi nous avons accordé une attention supplémentaire à cette diversité dans tout le matériel : chaque élève doit se reconnaître, quelle que soit la culture ou la religion de son arrière-plan, les caractéristiques de sexe, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. ' Sensoa a laissé le matériel tester par les enseignants.

'C'étaient d'ailleurs des enseignants eux-mêmes qui, dans une enquête, avaient indiqué que ce n'était pas toujours facile de donner une formation sexuelle', déclare Febe Alleman, conseillère politique de l'éducation chez Sensoa, dans la podcast de la VRT NWS 'Le Quartier'. 'Cela a des raisons très diverses', explique Alleman. 'Certains se sentent incertains sur leurs connaissances de contenu, d'autres se heurtent à des élèves avec des opinions très différentes et ne savent pas comment s'y prendre.

' | 'Différentes opinions peuvent absolument exister. Il s'agit de laisser place à la curiosité et de savoir quand une discussion devient néfaste pour la dynamique de la classe.

' 'C'est pourquoi nous avons vraiment tout élaboré, de A à Z, pour que les enseignants puissent avoir le maximum de résultats avec la moindre préparation. ' Selon Sensoa, les écoles ne donnent pas suffisamment d'attention à la sensibilisation sexuelle. 'La formation relationnelle et sexuelle reste dans ces objectifs minimum à la connaissance de la reproduction, de la fertilité et de la génétique', on entend. 'La focus se concentre donc principalement sur l'aspect corporel.

Il dépend donc du engagement des écoles et des enseignants individuels si, et dans quelle mesure, ils donnent par exemple de l'attention aux STIs, au plaisir, au genre ou à l'orientation sexuelle.

' Nico Bogaerts, directeur de Sensoa Et puis il y a encore une différence entre les courants d'enseignement, dit Alleman. 'Alors que dans la double finalité (anciennement TSO ou KSO, en r. ), l'éducation sexuelle est un peu plus développée, les élèves apprennent dans la formation finalité (le beroepsonderwijs, en r. ) même pas comment les STIs sont transmises ou comment une grossesse se réalise exactement.

C'est une chance manquée.

' Cette connaissance est toutefois vraiment nécessaire, on entend. 'Les jeunes qui connaissent une communication ouverte sur les relations et la sexualité sont plus résistants, mieux équipés contre le comportement transgressif et font également des choix plus conscients et plus sûrs dans leur développement ulérieur', déclare Nico Bogaerts, directeur de Sensoa. Alleman espère que la 'Tussen de lakens'-coffre trouvera rapidement son chemin vers les écoles.

'Nous n'avons pas de vue sur quel enseignant ou école sera intéressé. Mais nous espérons que la coffre atterrit et que le plus grand nombre de jeunes obtiennent des informations correctes.

' Pour les parents et les enseignants qui se demandent déjà comment ils peuvent ouvrir un dialogue avec les jeunes, Alleman a des conseils simples. 'Commencez par la curiosité. Écoutez ce qui se vit, sans immédiatement punir ou pointer du doigt. Les enfants doivent se sentir entendus.





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