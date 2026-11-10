Comment convaincre son employeur d'accorder une augmentation de salaire

Dans un contexte économique tendu, un expert en rémunérations expose les clés de la réussite pour demander une hausse de salaire.

Dans un climat économique où l'inflation pèse sur les budgets des entreprises, la démarche d'obtenir une augmentation de salaire est devenue un enjeu crucial pour les salariés prônant la reconnaissance de leurs compétences et de leur travail accompli.

Préparer la demande : la valeur de la fonction en premier lieu

Paul‑Etienne Siegrist, expert en rémunération chez Randstad, explique que la première étape consiste à évaluer la valeur de son poste au sein de l'organisation. Il conseille de rassembler des données sur la fonction, les attentes de l'entreprise et les compétences spécialisées que l'on possède.

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" C'est au niveau de la valeur de la fonction qu'il faut commencer, puis la politique de rémunération de l'entreprise, enfin les critères qui sont valorisés par l'entreprise et ce que l'on peut mettre en avant personnellement ", précise l'expert au micro d'Océane Vermeiren.

Cette analyse permet de préparer des arguments solides, fondés sur des éléments concrets plutôt que sur des suppositions. Elle met également l'accent sur la contribution personnelle visée et sur la manière dont elle s'inscrit dans les objectifs globaux de l'entreprise.

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Au-delà du salaire fixe : les avantages extralégaux et la rémunération variable

Une augmentation de salaire ne se limite pas forcément à une hausse du salaire de base. Selon Siegrist, il est essentiel de considérer l'ensemble de la rémunération, incluant les avantages extralégaux, les primes et la rémunération variable. Dans certains cas, la revalorisation se traduit davantage par des primes à la performance ou par des options de participation aux bénéfices.

L'expert souligne également que les employeurs peuvent proposer des formations, des horaires aménagés ou des dispositifs d'épargne salariale pour répondre à la demande de hausse, tout en maîtrisant les coûts.

Choisir le bon moment : aligner la demande à la politique de l'entreprise

Le timing est un facteur déterminant. Il faut identifier les périodes où l'entreprise est le plus réceptive, comme après une revue annuelle des performances ou lorsqu'une nouvelle stratégie de rémunération a été mise en place.

" Il faut attendre le bon moment, que l'opportunité se présente, et il n'est pas toujours facile de savoir quand solliciter une revalorisation ", rappelle une personne interviewée, soulignant que l'inflation actuelle ne rend pas la démarche plus simple.

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Les implications pratiques : concrétiser la demande auprès de l'employeur

Une fois les arguments collectés, l'étape suivante consiste à rédiger une proposition claire et structurée afin de la présenter à son supérieur direct ou au service des ressources humaines. Il faut y inclure les preuves de performances - chiffres d'affaires, satisfaction client, amélioration de processus - ainsi que des comparatifs du marché pour justifier la demande.

Cette approche garantit que la demande ne demeure pas un tabou, mais qu'elle soit perçue comme une négociation légitime, fondée sur la valeur du travail fourni et les conditions économiques actuelles.

Impact pour les salariés et l'entreprise : équilibre et motivation

Pour les salariés, une augmentation de salaire ou de rémunération variable renforce la motivation, la fidélisation et la compétitivité de leurs compétences sur le marché. Pour l'entreprise, elle permet d'aligner la rémunération sur les résultats, de réduire le turnover et de renforcer l'image de marque comme employeur attractif.

En fin de compte, la réussite d'une demande d'augmentation repose sur la préparation, la connaissance de la politique interne et la capacité à démontrer l'impact tangible d'un employé sur les objectifs de l'organisation.