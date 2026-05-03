Comment manger sainement malgré les contaminations alimentaires ?

Face à la multiplication des alertes sanitaires sur les aliments contaminés, les consommateurs se demandent quels aliments peuvent encore être consommés sans danger. Des experts en nutrition partagent leurs conseils pour adopter une alimentation saine et équilibrée.

Les alertes sanitaires concernant les aliments contaminés se multiplient, que ce soit le cadmium dans les céréales, les PFAS dans les fruits et légumes, les microplastiques dans l’eau ou le sel, le mercure dans le thon ou encore le saumon d’élevage intensif.

Ces révélations inquiètent de plus en plus les consommateurs, qui se demandent quels aliments peuvent encore être consommés sans danger. Aujourd’hui, la situation est préoccupante : les consommateurs sont exposés quotidiennement à des substances indésirables dans leur alimentation, ce qui nourrit une anxiété croissante chez ceux qui cherchent à préserver leur santé par leur alimentation. Pour mieux comprendre comment manger sainement tout en gardant le plaisir de l’alimentation, nous avons interrogé plusieurs experts.

Les diététiciennes Manon Desmet et Pascale Robiens, ainsi que la nutrithérapeute Isabelle Maës, partagent leurs conseils pour éviter les aliments nocifs et adopter une alimentation équilibrée. Selon Manon Desmet, le risque principal réside dans la fréquence et la quantité de certains aliments, notamment les produits transformés, qui n’apportent rien sur le plan nutritionnel et ne rassasient pas de manière saine. Pascale Robiens insiste sur l’importance d’éviter les produits industriels ultra-transformés, souvent chargés de conservateurs et de perturbateurs endocriniens.

Isabelle Maës met en garde contre les additifs cachés dans les produits transformés, comme le carbonate de calcium (E170), qui peut être trompeur pour les consommateurs. Isabelle Maës recommande également d’éviter l’eau du robinet non filtrée, les produits laitiers à base de lait de vache non bio et certains poissons gras comme le saumon d’élevage et le thon, en raison de leur exposition à des polluants.

Elle suggère de privilégier des poissons moins contaminés, comme la sardine, le maquereau, l’anchois ou le hareng, à consommer 2 à 3 fois par semaine pour un apport suffisant en oméga-3. Les experts soulignent aussi l’importance de varier son alimentation : légumes à chaque repas, protéines diversifiées et féculents variés.

Pascale Robiens rappelle qu’il faut limiter la consommation de viande rouge à 300 grammes par semaine et de charcuterie à 30 grammes par semaine, en favorisant la volaille et les poissons





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