Commentateurs lament la défaite et insultes de l'Standard contre les Rouches en finale des playoffs

Le coach du Standard a critiqué ses joueurs après la défaite contre les Rouches en finale des playoffs. Divers commentateurs ont lamenté la fin de cette rencontre et l'incident violent qui s'est produit entre les deux équipes.

Le coach du Standard a émuémenté sur les incidents A propos de la défaite, le coach a déclaré : "Les joueurs devaient se concentrer sur la qualité de leur jeu".

Quand on gagne ou qu'on perd, on salue de manière normale ses supporters sans créer une provocation envers les supporters adverses. C'est triste". Plusieurs commentateurs ont lamenté la fin de cette rencontre. Le Standard n'a pas réussi à passer à côté du barrage européen au terme d'une défaite contre les Rouches.

"Au-delà de l'incident violent de cette rencontre, le Standard a manqué du temps pour la finale et a perdu les playoffs à cause de cette défaite. On n'a jamais semblé en mesure d'imposer". On a déceptionné pour le résultat, la performance et la fin du match. On n'a pas été au niveau et on l'a reconnu collectivement et individuellement.

On a manqué de confiance en soi et d'énergie. On a manqué la volonté de dominer les Rouches dans leur camp. On a manqué de concentration Tactiquement et Collectivement En avancement de la fin du match, on a manqué de unikt. Il y a eu des problèmes tactiques.

On ne peut qu'analyser la perte des points et le manque de concentration"





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