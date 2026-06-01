La commission des Affaires générales du Parlement bruxellois a approuvé lundi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois.

La commission des Affaires générales du Parlement bruxellois a approuvé lundi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois.

Le vote a été marqué par plusieurs abstentions au sein de la majorité. La commission des Affaires générales du Parlement bruxellois s'est prononcée lundi en faveur de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire au sujet du dossier de l'attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois. Il y a eu six voix pour en provenance de la majorité, et 9 abstentions dont deux du PS, partenaire de la majorité.

Un important incendie s'est déclaré dans une société de mazout à Rebecq, dans le Brabant wallon. Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde, suscitant de nombreux signalements. Les Belges s'attendent au pire : voici comment ils voient l'évolution des finances publiques pour les deux prochaines années. Le ministre Jeholet a alerté sur la situation financière de la Wallonie et a annoncé des mesures difficiles.

Les libéraux flamands menacent de faire tomber le gouvernement bruxellois suite à l'affaire du Foyer anderlechtois. Trois enfants âgés de 3 à 9 ans ont été retrouvés blessés dans un appartement à Uccle : la mère a été placée sous mandat d'arrêt. Lyhanna, 11 ans, est recherchée depuis vendredi : un suspect en garde à vue, il est papa d'une amie de la fillette. La prison de Haren a été annoncée comme révolutionnaire, mais la réalité est tout autre. Les dysfonctionnements seraient les plus nombreux dans cet établissement flambant neuf





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