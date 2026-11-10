Commission européenne valide 2,04 milliards d'aides pour l'éolien belge

La Belgique obtient l'approbation de Bruxelles pour 2,04 milliards d'euros d'aides au parc Princesse Élisabeth, levant un blocage majeur pour la relance de l'appel d'offres en 2027.

La Commission européenne a officiellement autorisé le régime d'aides belge d'un montant de 2,04 milliards d'euros destiné au premier parc éolien de la zone offshore Princesse Élisabeth. Cette décision, rendue publique mardi, met fin à une période d'incertitude prolongée et permet la reprise du développement de Lot 1, situé en mer du Nord. Ce projet stratégique vise à renforcer l'indépendance énergétique de la Belgique en produisant de l'électricité propre sur le territoire national.

Détails techniques et mécanisme de subvention

Le Lot 1 du parc Princesse Élisabeth possède une capacité maximale de 735 mégawatts. Il est conçu pour fournir jusqu'à 2,6 térawattheures d'électricité propre par an, contribuant ainsi significativement aux objectifs de décarbonation. Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, a souligné l'importance stratégique de cette production locale. Elle a affirmé que l'énergie produite chez soi réduit la dépendance aux importations et consolide l'autonomie énergétique de l'Union.

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Le nouveau régime autorisé pour une durée de vingt ans repose sur un contrat sur différence bidirectionnel. Dans ce mécanisme, l'État belge compensera les pertes des producteurs si les cours de l'électricité chutent sous un tarif convenu. À l'inverse, l'État récupérera les gains excédentaires en cas de flambée des prix du marché, assurant un équilibre financier.

Une particularité technique distingue ce dispositif des aides précédentes. Le calcul de l'aide se base sur la capacité théorique du parc plutôt que sur les volumes réellement injectés. Cette méthode permet d'éviter de subventionner la production lors des épisodes où les prix du réseau deviennent négatifs, optimisant ainsi l'utilisation des deniers publics.

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Contexte du blocage et positionnement des acteurs

Cette autorisation intervient après un suspend de l'adjudication initiale pour contenir l'impact sur les tarifs réseau. En 2024, l'UE avait déjà validé une aide temporaire de 682 millions d'euros liée à la crise énergétique en Ukraine. Cependant, ce soutien n'avait pas pu être délivré avant la date butoir du 31 décembre 2025. Les projets menés par Elia, notamment MOG II, ont connu une envolée des coûts des infrastructures et de l'île artificielle.

Les risques juridiques associés à ces développements ont poussé le gouvernement belge à reporter l'attribution. La notification du nouveau régime s'inscrit dans le cadre européen CISAF, pacte pour une industrie propre. L'appel d'offres est désormais repoussé au quatrième trimestre 2027. Cette date permet aux développeurs de temps pour sécuriser leurs projets et répondre aux exigences européennes.

Mathieu Bihet, ministre fédéral de l'Énergie, a salué cette décision comme une étape déterminante. Il a affirmé que l'obstacle juridique était levé et que la relance de l'appel d'offres interviendrait prochainement. Selon lui, ce dispositif offre davantage de sécurité juridique aux investisseurs. Il garantit également une concurrence maximale et protège mieux les consommateurs et les finances publiques.

L'opposition politique, représentée par le député Jeroen Van Lysebettens du parti Groen, a exprimé son mécontentement face aux délais. Il a rappelé que l'appel d'offres initial avait été lancé en 2024 par l'ancienne ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten. Jeroen Van Lysebettens a critiqué le temps perdu et l'absence de participation citoyenne, une spécificité du premier appel d'offres. Il a exhorté le ministre Bihet à accélérer le processus dès maintenant.

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Impacts économiques et prochaines étapes

Le nouveau régime imposera aux lauréats de diversifier les chaînes d'approvisionnement des turbines. Cette mesure vise à réduire la dépendance aux importations de pays tiers, renforçant la résilience de la filière éolienne offshore. La diversification des sources de composants est considérée comme essentielle pour la sécurité d'approvisionnement à long terme.

L'attente de cette décision a engendré une incertitude notable pour les acteurs du secteur. Les développeurs de parcs éoliens ont dû suspendre leurs activités pendant la période de blocage. La levée de l'interdiction d'aides permet désormais de reprendre les négociations et de finaliser les contrats d'achat d'électricité.

Les implications pour les consommateurs belges sont également significatives. En stabilisant les coûts de production et en sécurisant les investissements, le régime cherche à limiter la volatilité des factures énergétiques. La production locale de 2,6 térawattheures par an contribuera à réduire les achats d'électricité sur les marchés internationaux.

La Belgique prépare maintenant la phase de lancement officiel de l'appel d'offres pour 2027. Les candidats potentiels devront répondre aux critères stricts de durabilité et de sécurité définis par la Commission. La mise en œuvre effective du parc éolien restera dépendante de la réussite de cette procédure de sélection.