Le GAL Pays de Herve lance une communauté d'énergie pour partager l'électricité solaire entre neuf communes, optimisant la production des toitures publiques.

La résidence de soins " Sainte Famille " située à Thimister-Clermont devient un acteur majeur de la transition énergétique locale grâce à une couverture totale de sa toiture par des panneaux photovoltaïques. Cette infrastructure permet à l'établissement de produire environ 40 000 kWh d'électricité chaque année, répondant ainsi aux besoins d'une part significative de sa consommation. Christian Baguette, échevin des Finances et président du Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays de Herve, confirme que cette installation maximale date d'une dizaine d'années.

Mécanisme de partage via la communauté d'énergie

La production actuelle, bien qu'importante, ne suffit pas à couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de la résidence. Pour combler ce déficit et optimiser les ressources, un nouveau modèle de mutualisation entre en vigueur dès l'année prochaine. La " Sainte Famille " pourra désormais puiser dans l'électricité produite par d'autres bâtiments publics locaux, tels que le hall omnisports de Dolhain.

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Ce système repose sur le principe fondateur d'une communauté d'énergie : la compensation entre les surplus de production et les déficits de consommation au sein d'un même groupement. Si un bâtiment génère plus d'électricité qu'il n'en consomme, cet excédent est transféré vers les infrastructures qui en ont besoin, créant ainsi une boucle locale et efficace d'échange énergétique.

Positionnement stratégique et vision des acteurs

Benjamin Mathurin, chargé de mission Énergie au GAL Pays de Herve, illustre le fonctionnement de ce réseau par l'exemple des écoles primaires. En période estivale, ces établissements sont souvent fermés, mais leurs toitures continuent de produire de l'électricité grâce aux capteurs solaires installés. Habituellement, cette énergie est revendue au fournisseur principal à un tarif peu avantageux.

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Dans le cadre de cette nouvelle communauté, les écoles pourront céder leur surplus directement à d'autres bâtiments de leur commune ou d'une commune voisine. Cette transaction interne offre un prix plus attractif pour le vendeur comme pour l'acheteur, garantissant une valorisation optimale des actifs énergétiques disponibles sur le territoire.

Impacts concrets et défis administratifs

Les neuf communes membres du GAL Pays de Herve vont partager leur électricité entre elles une fois constituées en communauté d'énergie. Tout ce que leurs bâtiments publics produira sera échangé selon les règles de ce réseau. Cependant, l'absence d'investissement initial lourd pour les participants est contrebalancée par des démarches administratives encore assez lourdes.

Cette complexité bureaucratique explique pourquoi il y a encore peu de communautés d'énergie en Wallonie, alors que le concept existe depuis plusieurs années. Malgré ces obstacles, Grégory Schmits, échevin de l'Énergie à la ville de Limbourg, souligne l'avantage stratégique de pouvoir utiliser des toitures en plaçant plus de panneaux que n'en nécessite le bâtiment sur lequel ils seraient installés.

Les initiateurs du projet espèrent convaincre de nouveaux partenaires pour étendre le réseau. D'ici là, l'objectif reste de renforcer la production locale par des panneaux solaires et de promouvoir des projets ambitieux. Sur un avenir à plus long terme, cette initiative vise à consolider l'autonomie énergétique collective du Pays de Herve.