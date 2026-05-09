Comparison des deux modes de communication : appels vocaux et internet

L’étude menée par l’Institut belge des télécommunications (IBPT) a révélé que chez Proximus, Orange et Telenet/Base, plus de 99% des lignes sont largement couvertes par le réseau mobile. Cependant, les taux de réussite en téléchargement dans les wagons dépendent du débit et de l’infrastructure mobile. Cela peut influencer les forfaits de données et les expériences utilisateur.

Une étude menée en 2025 a permis d’étudier la qualité des connexions mobiles sur 16 lignes ferroviaires du pays. Les lignes sont, pour la plupart, largement couvertes par les opérateurs (Proximus, Orange et Telenet/Base).

Pour des appels vocaux, la qualité de la couverture est excellente, avec plus de 97% des appels réussis. Cependant, les taux de réussite en téléchargement risquent de diminuer pendant les trajets, entraînant des perturbations temporaires pour les usages de données mobiles plus avancés (vidéos, conversations en visioconférence). Pour améliorer la qualité des connexions dans les wagons, la SNCB a prévu de recouvrir les vitres avec des matériaux non ferreux pour les voitures aussi récents que les M6 à doubles étages.

En outre, la remplacement des antennes en campagne moins performantes est prévu. Les solutions envisagées visent à réduire les forfaits de données pour les voyageurs et à leur offrir une expérience de voyage numérique efficace





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