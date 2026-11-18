Le gestionnaire Ores confirme que 9.000 compteurs électriques sont défectueux. Cette anomalie technique soulève de sérieuses interrogations sur les factures des usagers et les délais de remplacement dans la région.

Le gestionnaire de réseau de distribution Ores a confirmé la présence de près de 9.000 compteurs électriques présentant des dysfonctionnements techniques. Cette annonce provoque une inquiétude légitime chez les consommateurs, qui s'interrogent sur les répercussions financières immédiates et à long terme de ces anomalies sur leurs relevés de consommation. La mise à jour des données de facturation constitue une étape critique pour restaurer la confiance des usagers face à ce problème de grande ampleur.

Identification des compteurs défectueux et mécanisme

Le réseau Ores gère un trafic électrique important et la détection de ces 9.000 unités défaillantes repose sur des algorithmes de surveillance en temps réel. Ces dispositifs numériques sont conçus pour détecter les écarts entre la consommation théorique et les données transmises. Lorsqu'un compteur envoie des signaux incohérents ou perd la synchronisation avec le serveur central, il est automatiquement identifié comme suspect. Ce processus technique permet d'isoler les foyers concernés sans nécessiter de visite physique systématique pour chaque foyer du territoire.

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La nature de ces défectuosités varie selon les modèles de compteurs installés. Certains appareils peuvent enregistrer des données erronées en raison d'un bug logiciel, tandis que d'autres souffrent de problèmes matériels liés à l'âge des équipements ou à des perturbations externes. La distinction entre ces deux types de pannes est essentielle pour déterminer la procédure de réparation appropriée. Le gestionnaire s'efforce de classer chaque cas individuellement afin d'optimiser les ressources techniques disponibles sur le terrain.

Position du gestionnaire Ores et contestations

Bart De Wever a tenté de relancer les négociations budgétaires après un nouveau délai accordé par le Roi, mais cette actualité politique coexiste avec des débats locaux sur la qualité des services publics. Concernant spécifiquement les compteurs, le gestionnaire Ores reconnaît publiquement l'ampleur du problème. La communication officielle vise à rassurer les abonnés tout en expliquant la complexité logistique d'un remplacement massif. Les responsables insistent sur leur volonté de résoudre les litiges financiers liés à ces erreurs de facturation.

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Cependant, la patience des usagers semble mise à l'épreuve par la lenteur perçue des interventions. Certains abonnés estiment que les moyens alloués par le gestionnaire sont insuffisants pour traiter ce backlog de 9.000 cas en un temps raisonnable. Cette tension entre la théorie administrative et la réalité du terrain crée un climat de méfiance. Les associations de consommateurs appellent à une transparence accrue sur les calendriers de remplacement et sur les critères d'indemnisation pour les surconsommateurs injustifiés.

Impact concret sur les factures d'électricité

Pour les 9.000 abonnés concernés, la facturation actuelle peut refléter une réalité très éloignée de leur consommation réelle. Si un compteur tourne à vide ou en accéléré, les factures émises ne correspondent plus à l'usage effectif d'électricité. Cela peut entraîner des surprimes injustifiées pour les foyers dont le compteur surcompte, ou au contraire des retards de paiement potentiels pour ceux dont le compteur sous-compte. La rectification de ces factures passe par un rétro-calcul basé sur des estimations de consommation.

Ces estimations s'appuient généralement sur les historiques de consommation des mois précédents ou sur des moyennes saisonnières. Cette méthode de remplacement n'est pas exempte de controverses, car elle peut parfois générer de nouvelles inégalités entre les usagers. Le gestionnaire doit donc être vigilant dans l'application de ces règles de calcul pour éviter de créer de nouveaux litiges. La clarté des explications fournies aux abonnés sur ces montants provisoires est cruciale pour apaiser les réclamations.

Perspectives et prochaines étapes de régularisation

La procédure de résolution implique plusieurs phases distinctes qui s'échelonneront sur les prochains mois. En premier lieu, le gestionnaire Ores doit planifier les interventions techniques pour vérifier sur place l'état des compteurs identifiés. Cette étape de validation est nécessaire avant toute substitution physique de l'appareil. Elle permet également de vérifier si la panne provient bien du compteur lui-même ou d'une installation interne défectueuse.

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Une fois le remplacement effectif, la régularisation financière doit être initiée. Cette phase peut prendre du temps, car elle nécessite la confrontation des nouvelles données avec les anciennes factures erronées. Les abonnés concernés doivent être informés par écrit des montants dus ou des crédits accordés. La mise en place d'un service client dédié à ces dossiers complexes apparaît comme une nécessité pour gérer le flux important de questions et de réclamations. La résolution définitive de ce dossier conditionne la pérennité de la relation entre le gestionnaire et ses clients.