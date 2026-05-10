Concours Reine Elisabeth Violoncelle 2026: Les demi-finalistes et le programme des auditions

La 14e édition du Concours Reine Elisabeth violoncelle 2026 annonce officiellement les 24 candidats qui se sont qualifiés pour la demi-finale, au total 64 participants ont participé à la première épreuve. Le jury a déterminé l'ordre de passage basé sur le tirage au sort et les candidats interprètera les œuvres suivantes : Concerto en ut majeur op. 4 de Anton Kraft, Concerto en Si bémol majeur de Michael Haydn et Concerto en Ré majeur Badley D3 de Leopold Hofmann. Les récitals seront composés à leur choix et d'une œuvre inédite imposée, Caffeine, composée spécialement pour cette session.

Sur les 64 candidats qui se sont présentés en première épreuve, 24 passent donc en demi-finale. Une épreuve qui se déroulera dès lundi 11 mai jusqu'au samedi 16 mai, toujours au Studio 4 à Flagey.

Les demi-finalistes de l'édition 2026 du Concours Reine Elisabeth violoncelle sont (selon leur ordre de passage) : Maria Zaitseva (Russie) Isaac Lottman (Pays-Bas) Lionel Martin (Allemagne) Yo Kitamura (Japon) Alexander Wollheim (Allemagne) Ivan Sendetsky (Russie) Ettore Pagano (Italie) Theresa Laun (Autriche) Michael Song (Canada) Simon Tetzlaff (Allemagne) Clara Dietlin (France) Dilshod Narzillaev (Ouzbékistan) Léo Ispir (France) Jiaxun Yao (Chine) Anna Meipariani (Géorgie) Álvaro Lozano Cames (Espagne) Leland Ko (Etats-Unis) Michael Wehrmeyer (Allemagne) Roric Cunningham (Etats-Unis) Krzysztof Michalski (Pologne) Arne Jesper Zeller (Allemagne) Andrew Ilhoon Byun (Canada) Marcus Michelin (Suède) Tae-Yeon Kim (Corée) Nous les retrouverons en demi-finale, ce lundi 11 mai dès 15h.

Chaque candidat se produira deux fois, dès ce lundi, une fois en soirée et une fois dans l'après-midi un autre jour. L'ordre de passage défini par le tirage au sort déterminera l'ordre dans lequel les candidats présenteront leur concerto. Lors de chaque séance, qui comprend deux parties, le public entendra quatre demi-finalistes différents.

Les deux premiers interpréteront un concerto, choisi parmi le Concerto en ut majeur op. 4 de Anton Kraft, le Concerto en Si bémol majeur de Michael Haydn et le Concerto en Ré majeur Badley D3 de Leopold Hofmann. Ils seront accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. Après la pause, deux autres violoncellistes présenteront leur récital. Les membres du jury feront le choix entre les deux programmes proposés par les candidats.

Les récitals sont composés d'œuvres au choix et d'une œuvre inédite imposée, écrite spécialement pour cette session par Harold Noben, Caffeine (création mondiale le lundi 11 mai 2026 à 15h). Le compositeur sera présent toute la semaine et sera disponible pour des interviews





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