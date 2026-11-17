Elon Musk et SpaceX projettent de placer des datacentres dans l'espace pour contourner les limitations terrestres. Cette initiative accélère la rivalité technologique avec la Chine, provoquant l'inquiétude de l'expert Stijn Ilsen sur une nouvelle course aux armements.

SpaceX et Elon Musk envisagent de déplacer la puissance de calcul de l'intelligence artificielle au-delà de l'atmosphère terrestre. Cette stratégie vise à contourner les pénuries d'énergie et les oppositions locales qui freinent le déploiement massif de datacentres sur Terre. L'annonce provoque une vive réaction de Stijn Ilsen, ingénieur spatial, qui y voit l'étincelle d'une nouvelle course aux armements technologique.

L'opportunité cosmique pour contourner les freins terrestres

Stijn Ilsen qualifie ce projet d'opportunisme commercial pur, exploitant l'infini énergie solaire et le vide juridique orbital. Les datacentres terrestres font face à des protests croissants pour leur consommation électrique et hydrique massive. Avec l'arrivée des Démocrates au pouvoir aux États-Unis, la régulation environnementale devrait encore se durcir. L'espace offre donc une alternative sans contrainte réglementaire stricte ni manque de place.

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Technologie Starship et avantage concurrentiel décisif

La viabilité de ce projet repose sur la technologie de fusées réutilisables de SpaceX. La récente capacité à récupérer la seconde étape du Starship réduit drastiquement les coûts de lancement. Cette innovation permettrait à SpaceX de déployer des infrastructures beaucoup moins cher que ses concurrents incapables de réutiliser leurs véhicules. L'économie réalisée est le moteur principal de cette ambition spatiale industrielle.

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Architecture spatiale et domination matérielle croissante

Ces datacentres orbitaux se présenteraient comme des satellites géants dotés de deux immenses panneaux solaires de 70 mètres de long. La structure haute de 30 mètres intègre un système de circulation d'eau pour refroidir les serveurs. Ce liquide évacue la chaleur vers le vide spatial, naturellement froid à environ -270 degrés Celsius. Cette innovation consolide la position dominante de SpaceX, qui détient déjà 85 pour cent des objets en orbite, incluant 11.200 satellites Starlink.

L'escalade technologique face à la montée en puissance chinoise

La Chine répond directement à cette ambition spatiale américaine par une accélération de ses propres capacités. Pékin développe désormais des fusées capables d'atterrir de manière autonome, imitant la stratégie de SpaceX. Cependant, la progression chinoise semble plus rapide dans un marché spatial fortement commercialisé. Si Musk annonce un million de satellites AI, la Chine promet immédiatement de doubler cette capacité. Cette logique de surenchère menace de créer un nouvel équilibre de terreur technologique.