Le drame de Henry Nowak, un jeune homme de 18 ans qui a été poignardé à plusieurs reprises en décembre 2025 à Southampton, a conduit à la condamnation à la prison à vie du principal suspect, Vickrum Digwa, un jeune homme sikh de 23 ans. Ce drame a également conduit à une forte pression sur le Premier ministre Keir Starmer, qui est accusé d'avoir menti aux policiers et d'avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups.

Le drame de Henry Nowak , un jeune homme de 18 ans qui a été poignardé à plusieurs reprises en décembre 2025 à Southampton , a conduit à la condamnation à la prison à vie du principal suspect, Vickrum Digwa , un jeune homme sikh de 23 ans.

Ce drame a également conduit à une forte pression sur le Premier ministre Keir Starmer, qui est accusé d'avoir menti aux policiers et d'avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups. Les agents l'ont cru et ont menotté Henry Nowak, qui était en train de succomber à ses blessures, en lui signifiant son arrestation. La diffusion de la vidéo de l'intervention filmée par la police a conduit l'extrême droite à accuser cette dernière de faute





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